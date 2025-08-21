Quartiere Sant’Anna, la protesta: "Smog, traffico e cemento. A noi niente ’aree di quiete’"

Quartiere Sant’Anna: cercasi aria di quiete scolastica. Recita così il cartello virtuale eretto e puntellato dalle proteste dei residenti. Ad alzare (di nuovo) la voce è il comitato della zona, che a poche settimane dal ritorno sui banchi di scuola confida tutta la propria amarezza sulla difficile vivibilità di questo pezzo di Modena, sulla scia dei tanti malumori espressi già nei mesi scorsi per la mancata riqualificazione del quartiere. Troppo traffico industriale, troppo smog, troppa cementificazione, a cui adesso si aggiunge un’altra criticità: poca tutela e scarsa sicurezza per i bambini che frequentano la scuola ‘Anna Frank’, proprio nei giorni in cui il Comune annuncia l’avvio dei lavori per la realizzazione di nuove aree di quiete scolastiche attorno alle Galilei e Calvino. "E noi? Cosa abbiamo di meno rispetto a loro?", sottolineano dal comitato ambiente Sant’Anna. "Le nuove aree di quiete sono sicuramente una bella notizia, ma se da una parte ci sono scuole fortunate, dall’altra esistono istituti come le Anna Frank, che senza le proteste di noi cittadini sarebbero stati inghiottiti e inglobati in un’area cementificata e soffocati dal traffico pesante, nel silenzio più totale. Una scuola che fino a pochi anni fa era immersa nella tranquillità, e che oggi si ritrova letteralmente circondata da un’espansione industriale senza precedenti".

Impossibile non tornare con la memoria al passato, a quando il quartiere era un pulsante crocevia sociale. "Un tempo – prosegue il comitato – a lato della scuola c’erano un oratorio, un asilo, il cinema parrocchiale la domenica, un punto di ritrovo per i ragazzi. Ma ogni anno, qualcosa ci è stato tolto a favore di nuove realtà industriali". Si torna così alle proteste dei mesi scorsi, con l’espansione della Cpc e altre grandi imprese fino al traffico incessante: "Attorno alle Anna Frank – prosegue il comitato - ora si contano nuovi capannoni, un enorme parcheggio auto, una rotatoria e camion che passano a tutte le ore. Gli alberi, intanto, sono stati abbattuti senza troppi rimpianti. Gli studenti e i docenti, invece, restano confinati in quello che era — e doveva restare — uno spazio dedicato all’apprendimento e alla crescita, e che ora rischia di diventare solo un’isola fragile in un mare di cemento". E il futuro? Al momento appare grigio e ingiusto. "Il Comune – continuano i residenti – da una parte inaugura sorridente rotatorie e capannoni, ma dall’altra sembra dimenticare che la qualità educativa dipende anche dal contesto ambientale in cui i ragazzi vivono. C’è un’intera generazione di bambini che crescerà studiando accanto a camion e cantieri. La vera domanda allora è: chi decide quali scuole meritano protezione e quali no?". Rimangono poi tante incognite e richieste accolte solo a metà dall’amministrazione.

"Da un anno – ricorda Emanuela Morselli, membra del comitato – aspettiamo un gioco per bambini che il Comune aveva promesso di installare nell’area verde dietro le scuole. Nulla poi sappiamo dei possibili controlli a camino all’azienda Cpc dove non sembrerebbe uscire solo vapore acqueo. Avevamo anche chiesto il depuratore per la vasca di laminazione, ma ci è stato risposto, a sorpresa, che non è necessario". Che dire poi del controllo della qualità dell’aria? "Dopo le proteste – precisa Morselli –, l’anno scorso finalmente Arpae aveva attivato una centralina mobile, mentre quest’anno non si è replicato, perché il Comune dice è necessario aspettare la fine dei lavori nel quartiere, una scelta che ci lascia perplessi".