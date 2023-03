Quartiere Sant’Anna più verde con le piante al ’parco del capolinea’

Nuovi alberi di cui prendersi cura insieme. È l’iniziativa a beneficio degli abitanti del quartiere Sant’Anna realizzata dai volontari del Gruppo verde Sant’Anna che hanno piantato 15 nuove piante nel ’parchetto del capolinea’, il nome che i residenti hanno dato all’area verde tra via delle Suore e strada Sant’Anna, dove si trova, appunto, il capolinea dell’autobus 11. Il progetto del Gruppo verde, realizzato interamente a proprie spese con la collaborazione tecnica dei settori Ambiente e Lavori pubblici del Comune di Modena, è mettere a dimora nuove piante per sostituire quelle danneggiate in modo irreparabile da eventi atmosferici o abbattute a causa di malattie.

Nel parchetto del capolinea, nei giorni scorsi, i volontari hanno piantato frassini, sophore e siliquastri (conosciuti anche come alberi di Giuda) e, sabato 18 marzo, hanno invitato bambini e famiglie del quartiere a scegliersi il proprio albero. I bambini che hanno aderito hanno così potuto mettere una targhetta con il loro nome sull’albero prescelto, assumendosi però anche l’impegno, non vincolante, di prendersene cura innaffiandolo quando serve. Il primo giro di innaffiature è stato effettuato proprio nel corso della festa di sabato, con grande impegno da parte dei bambini. I volontari del Gruppo verde Sant’Anna proseguiranno il progetto nei prossimi mesi.