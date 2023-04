"Quartiere sotto assedio" Elezioni, fermento a sinistra

di Gianpaolo Annese

Aprire il dibattito sulla Pro Latte: più che un percorso partecipato serve un’istruttoria, l’unica modalità che consente un confronto reale e non un mero ascolto di decisione già prese. È il messaggio emerso venerdì nel corso della serata (alla quale hanno partecipato 150 cittadini) alla Palazzina Pucci organizzata da Movimento 5 stelle e Modena volta pagina sulla trasformazione della Sacca. Prende forma intanto in vista delle amministrative dell’anno prossimo il ‘cantiere progressista’ di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi. Prove tecniche di intesa tra il Movimento 5 stelle, Modena volta pagina, i comitati cittadini, la Sinistra. Un’idea legata all’elaborazione di una comune idea di città, il contenimento del suolo rispetto al limite del 3 per cento attuale salvo deroghe giudicato eccessivo, la necessità di tornare a una pianificazione urbanistica comunale laddove, viene ritenuto, oggi si è tropo accondiscendenti con gli strappi continui delle trattative private. L’obiettivo è costruire una piattaforma programmatica propria, per poi in una fase successiva tentare il confronto con il Partito democratico e, più in generale, con chi ci sta. Se non si arriva a un’intesa, si correrà contro i Dem.

Nel merito, si è ripercorso il rosario di progetti in programma in zona: dalla ferrovia alla tangenziale sono previsti l’ipermercato Esselunga, contornato da 220 abitazioni, il vasto intervento CPC, il completamento delle residenze previste sull’ex Mercato Bestiame, su via Finzi, il comparto ex Corni, la moschea sull’area già Pro Latte, e il polo logistico Conad. I residenti della Sacca non accettano "di vivere" nel quartiere con meno verde, con troppe realtà produttive e dove la giunta colloca tutto ció che capita, quasi fosse un ripostiglio". Il Villaggio Europa per esempio "è stretto in una tenaglia che lo comprime tra Polo Conad e ex Prolatte. È necessario che almeno su un lato venga offerto uno sfogo verde agli abitanti". Ora "su quel lato si vorrebbe invece costruire una moschea che porterà un carico di traffico molto intenso che rivaleggerà con quello dei camion diretti al Polo". Al riguardo Andrea De Pietri di Modena Volta Pagina ha ribadito che "quella collocazione è un errore urbanistico, una follia irresponsabile perché il suo ingresso è addirittura a 30 metri da quello del Polo Logistico e si creerá il caos in molte ore del giorno".

Preoccupazione di molti anche per il comparto Esselunga "che porterà un aumento enorme di traffico, sia per l’accesso al supermercato, sia per l’edificazione prevista di 220 appartamenti lì accanto". Il collegamento con la città è e rimane il cavalcavia Mazzoni, "già ora insufficiente. Come potrà sopportare questo ulteriore e molto grande carico?". Giovanni Silingardi di 5S ha sottolineato come emerga a colpo d’occhio "la mancanza di progettazione complessiva, di visione unitaria e di valutazione delle criticità che l’insieme degli interventi farà gravare sul quartiere e i suoi abitanti".

Presenti tra l’altro i consiglieri comunali Enrica Manenti, Andrea Giordani del M5s, la parlamentare Stefania Ascari, Barbara Moretti della Lega, Diego Lenzini e Alberto Bignardi del Pd, Vincenzo Walter Stella di Sinistra per Modena, gli esponenti dei comitati Villaggio Europa- rione Sacca, Pro Sacca.