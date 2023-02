Quartiere Torrazzi, 22 telecamere per frenare le razzie nelle aziende

A giorni saranno consegnati i lavori per la realizzazione del potenziamento del sistema di videosorveglianza della zona artigianale industriale dei Torrazzi; lavori che in due mesi dovrebbero portare all’installazione di 22 telecamere di cui 6 di lettura targhe con un investimento complessivo di circa 200mila euro, completamente finanziato dal Comune di Modena. Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in Consiglio comunale dopo che il consigliere Antonio Carpentieri del Pd aveva puntato l’attenzione sul fenomeno dei furti nelle aziende della zona Torrazzi. "Sono risolti i problemi tecnici che avevano rallentato il progetto a cui l’amministrazione comunale ha lavorato in collaborazione con il Consorzio Attività Produttivo", ha spiegato il sindaco sottolineando, appunto, che la scorsa settimana il Consorzio ha approvato il contratto da sottoscrivere con la ditta appaltatrice che nel frattempo sta predisponendo il piano di sicurezza del cantiere. Muzzarelli ha quindi elencato le vie che saranno interessate all’installazione degli impianti, sia di tipo fisso che di tipologia ’dome’. Si tratta delle vie Nonantolana nelle diverse direzioni e intersezioni, Repubblica Val di Taro, Torrazzi, Papa Giovanni XXIII nelle diverse direzioni e intersezioni. L’intervento prevede l’installazione sia di telecamere di contesto, integrate appunto al sistema di videosorveglianza cittadino collegato alle sale operative di Polizia...