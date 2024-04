Quartieri, risorse a progetti culturali e sociali

Promuovere un cartellone diffuso di appuntamenti primaverili ed estivi, anche all’aperto, favorendo così l’aggregazione dei cittadini, e sviluppare iniziative dell’associazionismo incentrate su cultura, socialità e benessere collettivo. Sono i principali obiettivi a cui devono puntare le associazioni del terzo settore intenzionate a realizzare nei prossimi mesi, progetti per la comunità nei quattro Quartieri di Modena, col contributo economico del Comune che, per questa edizione, aumenta il fondo da 72 mila a 85 mila euro. La giunta, infatti, ha approvato il bando per finanziare, di norma fino a un massimo di metà delle spese nette sostenute o anche di più in caso di particolare rilevanza, i progetti dedicati in primo luogo ai residenti dei quartieri, ma anche all’intera cittadinanza, che si realizzano tra l’1 giugno e il 31 ottobre 2024. I soggetti interessati possono presentare domanda di contributo entro lunedì 15 aprile, esclusivamente tramite compilazione dell’apposito form online disponibile sul sito www.comune.modena.it/decentramento