Quartieri, sostegno a 42 associazioni attive per la comunità "Ok a 51 progetti"

Dalla stampa di materiale pubblicitario per l’appuntamento ’Albareto in festa’ promosso dalla polisportiva Forese nord al contributo economico per il doposcuola a Collegara realizzato dal circolo Anspi Excelsior, passando per il sostegno alle iniziative contro la sedentarietà e favore della difesa personale proposte dall’Accademia Taekwondo e per la concessione della sala civica Curie all’associazione culturale La fonte di Ippocrene per ospitare i concorsi di poesia e pittura ’Tra Secchia e Panaro’. Sono solo alcuni dei 51 progetti, proposti da 42 associazioni modenesi, accolti dal Comune nell’ambito del bando riservato alle realtà del terzo settore che entro la primavera intendono realizzare azioni per la comunità nei quattro quartieri di Modena col contributo, appunto, dell’Amministrazione. Il supporto non è solo economico ( 79mila euro) ma include anche utilità diverse come l’esenzione dal Canone unico patrimoniale per iniziative di significativo interesse pubblico, la produzione e diffusione di materiale pubblicitario e l’assegnazione gratuita di una sala civica di Quartiere.