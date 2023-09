Quasi 170 profughi in città: "Servono più risorse"

"L’emergenza profughi ha toccato e tocca ancora anche la nostra città. La scorsa settimana si è svolto a Modena un summit tra il Prefetto e i sindaci dei vari comuni, per fare il punto della situazione e farci trovare (il più possibile) preparati al loro arrivo. La nostra amministrazione c’è, però quello che chiediamo al Governo è di dotarci degli strumenti, soprattutto di carattere finanziario, per riuscire a fare fronte a queste ondate e al tempo stesso non lasciare il territorio in balia di situazioni che a volte possono essere ‘al limite’". E’ chiaro e diretto l’appello che Tamara Calzolari, assessore all’Immigrazione, rivolge al Governo per riuscire a fare al meglio la propria parte come amministrazione nell’accoglienza (e gestione) dei profughi che stanno arrivando.

Secondo i dati aggiornati, la maggioranza di profughi presenti a Carpi sono nei CAS: al momento sono 168, mentre in Unione Terre d’Argine sono 217 (comprensivi di quelli di Carpi). Due sono le modalità di accoglienza: i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e i Sai. "Il primo ‘passaggio’ che avviene è nei CAS – prosegue l’assessore Calzolari – che ad oggi costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza. Tali strutture sono individuate dalle Prefetture, che le dà in gestione alle cooperative sociali, scelte mediante bandi. Le tre che operano su Carpi, il Leone Rosso, l’Angolo e il Mantello, gestiscono gli appartamenti in cui appunto si concretizza il primo livello di accoglienza, in attesa di verificare e formalizzare i requisiti della richiesta di accoglienza e ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale. Si tratta in maggioranza di uomini soli, provenienti soprattutto dall’Africa e Asia".

Quando la protezione internazionale è riconosciuta, si attiva il SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), che è costituito dalla rete degli enti locali per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata: "Il Servizio – sottolinea l’assessore – è gestito dall’Unione Terre d’Argine: ad oggi contempla 19 profughi a Carpi (gestiti dalla cooperativa Caleidos) e 59 in tutta l’Unione. E’ un progetto ‘integrante’ perchè ci si occupa anche di inserimenti scolastici e lavorativi; infatti come Ente abbiamo emanato un bando che è stato ampliato per consentire una maggiore assistenza, più ore di insegnamento della lingua. Ci sono anche intere famiglie afghane, ma anche ivoriane: occorre puntare a valorizzare i percorsi, affinchè queste persone diventino risorse per la comunità. Si sta verificando un ricambio a volte troppo veloce nei CAS e lasciarli soli sul territorio desta preoccupazione.

La soluzione non è aumentare le forze dell’ordine per avere più sicurezza ma lavorare per l’integrazione. Anche per questo chiediamo maggiori aiuti".

Maria Silvia Cabri