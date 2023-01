Quasi 500 incidenti: 2022 nero sulle strade

Aumentano gli incidenti stradali: è uno dei dati più preoccupanti tra quelli emersi dalla relazione annuale sulle attività della Polizia Locale, presentata in Consiglio comunale da Davide Golfieri, comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine. Sono i numeri stessi a parlare: su Carpi, al 31 ottobre 2022, i sinistri rilevati sono stati 494 (di cui tre mortali) contro i 431 (di cui 4 mortali) dello stesso periodo del 2021.

Sessantatré incidenti in più (secondo il trend confermato anche a livello di Unione) che hanno visto, nella stragrande maggioranza dei casi, come mezzi coinvolti le autovetture (in misura peraltro inferiore al 2021), ma anche monopattini e, in aumento, le bici elettriche.

Al primo posto degli assi viabili più incidentati si conferma la tangenziale Bruno Losi, seguita dalla Sp 413 Romana Nord, via Marx e via Nuova Ponente. Rispetto al 2021, ‘scompaiono’ dagli assi più pericolosi via Guastalla e la statale Motta. Le fasce orarie maggiormente coinvolte coincidono con quelle di punta del traffico: le 12, le 8 del mattino, e le 18. Tre le principali sanzioni rilevate: omesso controllo del veicolo, cambiamenti di direzione, precedenza. "Nel 2022 si è tornati a regime – commenta Mariella Lugli, assessore alla Sicurezza – rispetto specie ai primi mesi del 2021 in cui vi erano ancora delle riduzioni del traffico per la pandemia, e dunque un numero inferiore di persone per le strade. L’aumento degli incidenti nel territorio di Carpi (in linea con i dati nazionali) è preoccupante e richiede di essere monitorato con misure adeguate".

"L’elemento ‘velocità’ è sicuramente il più impattante su questi incidenti: lo dimostra il fatto che il tratto stradale della Romana Sud dove sono stati posizionati i velox fissi, non rientra più tra quelli con una maggiore incidentalità, a differenza del passato, essendosi notevolmente abbassata la media della velocità. Su tutte le strade la velocità deve diminuire – prosegue l’assessore – e non solo a seguito dell’introduzione delle strumentazioni di rilevazione, ma proprio per un cambio di mentalità che i cittadini devono fare, specialmente al fine di tutelare quelli che sono gli utenti deboli del Codice della Strada, come pedoni e ciclisti. La riduzione della velocità consente una prevenzione degli incidenti, e inoltre, laddove questi si verificassero, un contenimento dell’entità dei danni".

Concorda sul punto il comandante Golfieri: "Abbiamo introdotto un programma pianificato di controlli della velocità, sia attraverso i velox posizionati nei ‘box’ arancioni, sia in strade particolarmente pericolose, come ad esempio via Traversa San Giorgio. Inoltre, nel 2023 ci concentreremo molto sull’accertamento dello stato psico-fisico dei conducenti, con un incremento di controlli con l’etilo test, dunque rivolti soprattutto, ma non solo, al target dei giovani, dopo che durante la pandemia per ragioni di sicurezza degli utenti e nostra, si erano un po’ ridotti".

Altro elemento che sarà portato avanti sono le campagne di sensibilizzazione dei pedoni e ciclisti: "Nei prossimi mesi andremo nelle scuole – spiega Mariella Lugli – e in quelle che reputiamo situazioni complicate, come ad esempio via Guastalla, percorsa ogni giorno da tanti lavoratori in bicicletta. Nelle aziende interessate collocheremo dei gazebo per valutare insieme ai ciclisti se il loro mezzo è idoneo, sotto il punto di vista delle luci e di ogni dispositivo per garantire una maggiore sicurezza".

Maria Silvia Cabri