Quasi 800 studenti a lezione in consiglio comunale "Incontri che hanno sottolineato il valore del confronto"

Quasi 800 studenti nel corso dell’ultimo anno scolastico sono andati alla scoperta delle istituzioni che amministrano la città. Un’opportunità per comprendere i valori dell’ascolto, del confronto e del rispetto, su cui fondare e custodire il senso civico di comunità. Sono gli obiettivi dei laboratori didattici, appena conclusi, promossi dalla presidenza del Consiglio comunale di Modena e rivolti alle scuole primarie e secondarie del territorio, che verranno riproposti anche dopo l’estate. Sono state 35 le scolaresche accolte nell’aula consiliare dal presidente Fabio Poggi; ben 787 gli alunni coinvolti, protagonisti di incontri strutturati in modo da suscitare in loro la consapevolezza di un ruolo attivo nella comunità. "Mi piace misurare il valore di questi appuntamenti – ha spiegato Poggi – anche e soprattutto dal coinvolgimento dimostrato dagli studenti che hanno continuato a lavorare sulle tematiche affrontate".