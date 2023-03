"Quattro anni fa centro devastato Non si ripetano gli stessi errori"

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha messo in guardia sul rischio infiltrazioni anarchiche nella manifestazione di oggi, data l’attuale situazione collegata a uno dei leader storici del movimento anarchico, Alfredo Cospito, attualmente detenuto al 41bis e in sciopero della fame da oltre cento giorni. Parlamentari e politici modenesi condividono i timori della vigilia. "Ho raccolto in queste ore la preoccupazione di tanti commercianti modenesi per il corteo – spiega il parlamentare di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo –Manifestare ovviamente va bene, ma nel rispetto delle regole altrimenti giustamente interverranno le forze dell’ordine a ristabilire la situazione e il decoro". Il parlamentare modenese fa un chiaro riferimento al corteo anarchico che ci fu a Modena il 25 aprile 2019, con alcuni partecipanti che causarono vandalismi e imbrattamenti sui muri di scuole, sul cippo dedicato all’Arma dei carabinieri in largo Porta Bologna e sulla pietra carsica davanti al Tempio di piazza Natale Bruni che ricorda la tragedia delle foibe. "Gli ambienti sono i medesimi - prosegue Barcaiuolo - e in quell’occasione la situazione fu totalmente inaccettabile, per questo serve molta prevenzione e non vanno dimenticati i commercianti che rischiano anche mancati introiti se aperti lungo il percorso". Alla vigilia interviene anche Stefania Ascari, onorevole del M5s: "Se questo corteo esprimerà in modo democratico la richiesta di verità e giustizia per quella tragedia al Sant’Anna, sulla quale sono intervenuta anche con interrogazioni alla Camera, nessun problema. Ma se non si rispettano le regole occorre intervenire, ricordiamoci però che è giusto manifestare". Tra le dichiarazioni anche quelle di vari membri del Pd, i segretari cittadino e provinciale, Federica Venturelli e Roberto Solomita e i parlamentari Stefano Vaccari, Maria Cecilia Guerra e Vincenza Rando. "È necessario che dal Viminale - scrive il Pd in una nota - giungano rinforzi alle forze dell’ordine affinché le iniziative previste nel fine settimana si svolgano in modo corretto, senza incidenti e nel rispetto di tutti. Le manifestazioni violente del 25 aprile del 2019 non devono in alcun modo ripetersi, è assolutamente necessario evitare gli errori commessi in quell’occasione dall’allora ministro degli Interni Salvini. Auspichiamo che oggi il ministro Piantedosi abbia l’accortezza di comprendere i rischi e agisca di conseguenza". Anche la Lega interviene con il segretario cittadino Caterina Bedostri e il vice Mario Mirabelli: "C’è un forte timore per il corteo degli anarchici contro il 41 bis in programma in città. Alla luce dei fatti di Torino ogni manifestazione di questo genere, che nulla ha a che fare con la democrazia, andrebbe impedita in via preventiva. L’auspicio è quello che Modena non debba rivivere gli sconcertanti episodi del 25 aprile 2019, quando la città fu ostaggio dei soliti facinorosi violenti che causarono danni a monumenti ed edifici pubblici e privati".

Stefano Luppi