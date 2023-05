Quattro assessori con Lagazzi, nessun esterno

Neanche il tempo di festeggiare e Iacopo Lagazzi, appena rieletto sindaco di Guiglia, si è subito dovuto immergere nella questione maltempo, visto che anche il territorio di questo comune è alle prese con una frana a Monteorsello (comunque sotto controllo) e con tutte le problematiche connesse alla criticità idraulica legata alle piogge. Arriverà comunque anche il momento, e molto presto, per formare la nuova Giunta, sebbene fino a ieri il primo cittadino non si è sbottonato sui nomi.

Però, ha dato indicazioni importanti. "Prevedo di formare la Giunta – ha spiegato – entro i primi giorni della prossima settimana. Per quanto riguarda i suoi componenti, ci ritroveremo tutti insieme per una valutazione.

Comunque, sarà una Giunta senza assessori esterni. Tra i componenti della mia lista, quindi, si incroceranno preferenze, esperienza e disponibilità". Quattro, complessivamente, come confermato sempre da Lagazzi, saranno gli assessori che formeranno la sua squadra. Difficile pensare che, facendo un po’ di toto-nomi, il "mister preferenze" della lista Guiglia nel Cuore, ovvero Paolo Parenti (56 preferenze), non entri nella nuova Giunta. In ottima posizione, almeno sulla carta e guardando unicamente alle preferenze, sono pure Ornella Rosani (47) e Simona Nadini (44). Ovviamente, come ha rilevato lo stesso Lagazzi, bisognerà comunque fare i conti anche con la disponibilità degli stessi o delle stesse. Proprio questo fattore, appunto, potrebbe mischiare un po’ le carte tra chi si è affermato nelle prime posizioni.

m.ped.