Quattro autori si raccontano al Crogiolo

Quattro serate culturali al Crogiolo Marazzi: prosegue la collaborazione tra l’azienda sassolese e il Comune di Sassuolo, con la rassegna "Crogiolo 25: visioni contemporanee". Non soltanto un ciclo di incontri, bensì quattro testimonianze di autori che, con le loro inchieste, hanno portato alla luce vicende nascoste meritevoli di essere raccontate. I quattro ospiti - Riccardo Staglianò, Mario Calabresi, Stefano Nazzi e Daria Bignardi - rimettono al centro della discussione ciò che, a parer loro, è importante e non ciò che è urgente. Si comincia tra poche settimane: il 28 marzo, alle 21, con "Hanno vinto i ricchi" del giornalista e scrittore Riccardo Staglianò. Ogni evento sarà a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria.

"Ormai siamo all’ottavo anno di collaborazione con l’Ente Locale - dichiara Mauro Vandini, amministratore delegato di Marazzi Group - e siamo certamente felici di aprire il Crogiolo a iniziative culturali rivolte alla città. Quest’anno ricorre peraltro il novantesimo anniversario dalla fondazione di Marazzi: nell’arco dei decenni, la responsabilità sociale ci ha caratterizzato e, oggi, nulla è cambiato. La vicinanza dell’azienda verso la città e verso le persone c’è sempre stata e ci sarà sempre. Si è generata immediatamente una sintonia con il sindaco di Sassuolo - prosegue Vandini - e questo sicuramente aiuta da un lato noi e dall’altro la cittadinanza. Il Crogiolo rappresenta non solo il luogo dove Marazzi è nata, una ‘fabbrica di cartone’ vicina all’acqua e alla ferrovia, ma anche una testimonianza architettonica e culturale importante per la lettura della storia del Distretto Ceramico".

"Ringrazio innanzitutto Mauro Vandini e Marazzi Group per la consueta disponibilità - spiega Matteo Mesini, primo cittadino di Sassuolo - che non è nuova agli occhi dei sassolesi. Basti pensare al periodo in cui, purtroppo, il Teatro Carani è stato chiuso, quando il Crogiolo è stato sede di numerose kermesse. Lo è ancora, a conferma di quello che è il ruolo delle imprese nel nostro territorio che mettono a disposizione spazi, risorse e programmazione, in particolar modo culturale. Il Crogiolo Marazzi, infatti, rappresenta nell’immaginario collettivo sia il cuore della fabbrica manifatturiera, ciò che ha reso Sassuolo nota internazionalmente, sia il centro di iniziative culturali e artistiche, anch’essa caratteristica fondante della nostra città".

