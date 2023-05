Quattro Comuni al voto In quasi 15mila alle urne, è sfida tra liste civiche

Sono in totale 14.647 (7.461 uomini e 7.186 donne) gli elettori residenti nella provincia di Modena che, tra domani e lunedì, sono chiamati a recarsi alle urne per scegliere il proprio sindaco. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio e, probabilmente già nel tardo pomeriggio di lunedì, inizieranno ad arrivare i primi risultati definitivi. Quattro i comuni in lizza nella nostra provincia (Camposanto, Guiglia, Polinago e Serramazzoni), tutti sotto la soglia dei 15mila abitanti: in questi casi, il sistema elettorale non prevede un secondo turno di ballottaggio e, in ogni realtà, la spunterà il candidato a sindaco sostenuto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero relativo di preferenze. Non è previsto il voto disgiunto e, all’interno della lista scelta, si possono esprimere fino a due preferenze (una maschile ed una femminile) per i candidati alla carica di consigliere comunale. In tutti i comuni, eccetto Serramazzoni, la sfida è diretta tra due soli candidati sostenuti da liste civiche di centrosinistra e centrodestra. A Camposanto sono 2410 gli elettori che voteranno in 3 sezioni. La sfida è tra la sindaca uscente Monja Zaniboni, sostenuta dalla lista civica di centrosinistra ‘Noi per Camposanto’, e il candidato di ‘Centrodestra per Camposanto’ Daniele Manfredini. Sfida ‘classica’ tra centrosinistra e centrodestra anche a Guiglia, dove il primo cittadino Jacopo Lagazzi cerca la riconferma con la lista ‘Guiglia nel Cuore’; il centrodestra ha invece scelto il candidato ventitreenne e già consigliere comunale Emiliano Bettelli. A decidere saranno 3852 elettori. Storia simile anche per quanto riguarda il comune di Polinago, con la sfida tra il sindaco di centrosinistra Gian Domenico Tomei (sostenuto dalla lista ‘Civica per Polinago’) e la candidata Simona Magnani, della lista ’Noi Polinago Magnani Sindaco’, appoggiata da tutti i partiti di centro destra. Diversa la situazione di Serramazzoni, il comune più popoloso dei quattro (oltre 7mila gli elettori, 8 le sezioni), con tre candidati tutti civici: l’ex viceprefetto Giorgio Zanoli, sostenuto dalla lista ‘Rinascita’ senza l’appoggio di partiti, il sindaco uscente Claudio Bartolacelli, sostenuto dalla civica ‘Serramazzoni’ che vede al suo interno 5 candidati di Fratelli d’Italia, e l’avvocato Simona Ferrari (lista ‘Noi per Serra’), verso la quale diversi partiti sia di centrosinistra che di centrodestra (Lega, Forza Italia, Partito Democratico e Psi) hanno dato indicazione di voto. Data la sfida a tre, il comune di Serramazzoni è l’unica realtà in provincia nel quale il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti potrà spuntarla anche senza la maggioranza assoluta di preferenze, ovvero ottenendo meno del 50% dei voti.

Riccardo Pugliese