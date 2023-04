Quattro giorni di gioia con il circo contemporaneo

Quattro giorni di fantasia e suggestioni: dal 28 aprile all’1 maggio arriva a Mirandola la rassegna "Un circo contemporaneo all’antica" a firma Circo El Grito. Gli spettacoli – quattro per altrettante compagnie – si alterneranno nei quattro giorni ad orari diversi, e andranno in scena presso lo Chapiteau, l’Arena adiacente e la Roulotteatro allestiti nella zona della ex stazione degli autobus, con ingresso da via Circonvallazione. Possibilità di ristoro per gli spettatori nell’area dedicata ai food trucks. I direttori artistici di Circo El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini sono i fondatori non solo della compagnia ma anche del SIC (Stabile di Innovazione Circense, il centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo) premiato dalla Commissione ministeriale circhi con il punteggio più alto nella qualità artistica, presenta al pubblico una rilettura del circo. Una nuova forma di spettacolo multidisciplinare, propulsore inesauribile della sperimentazione, come gli spettacoli di Circo El Grito hanno dimostrato in oltre 15 anni di attività.