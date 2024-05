Quattro liste a sostegno del candidato Bassoli

Saranno quattro le liste in coalizione a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra, proposto dal Pd, Carlo Bassoli. Con il manager biomedicale, oltre alle attese liste di Pd, guidata dalla segretaria locale Anna Greco, "Siamo Europa – Azione con Calenda per Mirandola", capitanata da Riccardo Zaccarelli, e da "Sinistra Civica per Mirandola", che avrà come capolista Gianluca Barelli, a sorpresa spunta una lista personale "Per Mirandola con Stefano Toscani", che punta sul prestigio e l’apprezzamento di cui gode in molti ambienti della sanità e dell’associazionismo l’ex direttore del Pronto Soccorso del Santa Maria Bianca.

"Con me – ha detto Bassoli presentando nei giorni scorsi le sue squadre - ci sono i candidati del centrosinistra, donne e uomini che hanno sentito il dovere di mettersi a disposizione della nostra città, di riaffermare il valore della politica pulita, della partecipazione. Giovani e pensionate, lavoratori, professionisti, ragazze e ragazzi che vogliono riprendere in mano il loro futuro e il futuro di Mirandola, che questa destra ha isolato e lasciato senza una visione e un progetto per affrontare da protagonisti le grandi sfide del tempo: la transizione energetica, il cambiamento climatico, l’inverno demografico". Tra i tanti che hanno accettato di far parte della coalizione ci sono volti noti della politica e della città, ma anche giovanissimi, che fanno il loro esordio come Sinistra Civica per Mirandola. "Per Mirandola con Stefano Toscani" schiera: oltre a Toscani stesso, Carmela Aversano, Seyhat Aydin, Lorenza Baraldi, Caterina Bondi, Matteo Carletti, Massimiliano Furgeri, Emanuela Gennari, Maria Grazia Gozzi, Sandro Morselli, Giulio Paltrinieri, Amos Palumbo, Michele Panza, Donata Ragazzoni, Cinzia Tavernari. "Azione con Calenda per Mirandola", propone oltre a Zaccarelli, Giuseppe Barbuto, Luca Maretti, Michele Razzaboni, Fabio Casari, Sara Basaglia, Luca De Netto, Francesca Consoli, Elisa Golinelli, Roberto Grosso, Antonella Canossa, Paola Fantini, Norma Fabbri, Andrea Ferramola, e, infine, Massimo Tazzioli.

Per il Pd scendono in campo insieme alla Greco, Ivano Barbieri, Laura Bernaroli, Gianni Braghiroli, Giuseppe Carotenuto, Fabrizio Consoli, Annarita Corazzari, Vanessa De Stradis, Martina Fazio, Rita Gatti, Francesco Ghedini, Alessandro Guarda, Marcello Papotti, Chiara Razzaboni, Antonella Reitano, Tania Riccò. A rappresentare, invece, "Sinistra Civica per Mirandola" ci saranno, oltre a Barelli, Rebecca Paltrinieri, Stefania Bignardi, Pier-Luigi Borellini Gualdi, Luigi Campanile, Eleonora De Zaiacomo, Giulio Di Gisi, Steve Di Marta, Sara Errachidi, Mattia Golinelli, Albertina Marchesi, Susanna Roveda, Caterina Roveri, Giacomo Soavi, Silvia Tavaroli, Piergiorgio Zerbini.

Alberto Greco