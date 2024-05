Quattro mesi fa altra strage sfiorata: "Dimenticare è impossibile"

"La ferita è ancora aperta, ci vorrà molto tempo per superare quanto ci è accaduto, dimenticare è impossibile.

E quando demoliranno la parte di casa che non è crollata nell’esplosione, sarà ancora più dura per tutti noi". La famiglia Giovanardi di Rovereto sul Secchia ha ancora negli occhi e nel cuore le immagini e le sensazioni provate quella terribile notte del 22 gennaio, quando, alle 4.20, una deflagrazione ha provocato il crollo parziale di una palazzina di tre piani, in via Marri. Miracolosamente non ci sono stati morti ma solo feriti non gravi. La casa della famiglia Giovanardi è stata come ‘dilaniata’ da un’esplosione: i coniugi, i due figli e la nonna hanno davvero sfiorato la morte. Sono vivi ma hanno perso tutto.

"Da dopo Pasqua abbiamo trovato una casa in affitto a Rovereto – spiegano i coniugi – non lontano da quello che è rimasto della nostra. Siamo qui tutti insieme, i nostri figli, la nonna, e anche nostra figlia maggiore quando torna dall’Università. Quella notte per fortuna era rimasta a Parma, perché la sua camera da letto è andata completamente distrutta e sotterrata". Dopo vario peregrinare (alcuni giorni dalla sorella, poi una settimana in un bed & breakfast spesati dall’Amministrazione, e dopo in un’abitazione che una cara amica ha messo a loro disposizione), adesso hanno trovato una sistemazione fissa "e questo ci permetterà di ripristinare una certa ‘stabilità’ nella vita di tutti i giorni. Si è creata una catena di solidarietà che ci ha fatto sentire meno soli, e che ha visto coinvolti gli amici, il mondo della scuola, e anche semplici conoscenti".

Quel che resta della loro casa è ancora sotto sequestro perché sono ancora in corso le indagini della Procura volte a stabilire le cause dell’esplosione.

Di conseguenza, anche sotto il fronte assicurativo tutto è fermo.

Maria Silvia Cabri