Quattro nuovi agenti per la Polizia locale

Potenziato l’organico della Polizia Locale di sei Comuni che hanno conferito il proprio servizio nell’Unione Comuni Modenesi Area Nord: Camposanto, Concordia, Medolla, San Felice, Possidonio e San Prospero.

Nei giorni scorsi a San Felice, dove si trova il Comando di polizia locale Ucman, il sindaco di San Felice Michele Goldoni, quale assessore delegato dell’Unione, alla presenza del comandante Donato Caccavone, ha dato il benvenuto a quattro nuovi agenti, vincitori di un concorso indetto dall’Unione.

Sono due uomini e due donne, freschi di nomina, che andranno a rinforzare l’organico del Corpo, ora composto di 30 unità che permettono di avvicinarsi agli standard regionali (1/1000 abitanti).

Una volta completata la formazione iniziale, potranno essere impiegati sui sei Presidi di polizia locale, garantendo maggiori servizi e sicurezza a favore della collettività. Insieme agli agenti, il comandante Caccavone ha mostrato al sindaco Michele Goldoni il nuovo veicolo operativo a basso impatto ambientale di recente fornitura, sostitutiva di un’auto vetusta e non più idonea per il servizio. Il nuovo veicolo, una Suzuki S-Cross Hybrid, allestito con una cellula di sicurezza posteriore e dotato di nuovi sistemi elettronici di assistenza alla guida, potrà garantire maggiore tutela agli operatori e una migliore efficienza operativa sul territorio, in primo luogo negli interventi in emergenza.

Il comandante Caccavone ha ribadito che insieme alla Giunta dell’Unione si sta lavorando per garantire un potenziamento dell’organico della polizia locale per rafforzare le funzioni di presidio del territorio e sicurezza urbana, migliorare il decoro cittadino e garantire una maggiore tutela della collettività, ew anche per rinnovare i mezzi in dotazione. Anche i veicoli di servizio in dotazione, alcuni obsoleti, saranno nel tempo sostituiti con mezzi più efficienti e meno inquinanti. Il sindaco ha ringraziato il comandante, le donne e gli uomini della polizia locale per il grande lavoro che quotidianamente svolgono per i cittadini e per tutta l’Area Nord.

Alberto Greco