Quattro reti nella partitella. Doppietta di Cortesi

Il 2023 biancorosso si è chiuso ieri con una sgambata in famiglia al "Cabassi" a ranghi misti, in cui mister Serpini ha potuto schierare solo 16 giocatori della prima squadra più i ragazzi della Juniores di mister Corradi. Ben 8 gli assenti, anche se in vista di Prato i forfeit certi sono quelli di Frison, Maini, Arrondini e Sabattini, mentre gli altri sono recuperabili: Lorenzi è alle prese con un acciacco al polpaccio, Rossi con un fastidio muscolare, Larhrib fermato dalla febbre e Sall è atteso dal primo allenamento del 2024 di rientro dal Senegal. Sul campo il tecnico ha provato un 4-3-1-2 sperimentale senza prime punte, con Tentoni e Cortesi ad alternarsi al fianco di Saporetti, in regia spazio a Bouhali visto che Mandelli appena rientrato dalla febbre è stato schierato nella ripresa. Nei due tempi giocati (in totale 70’ più recupero) la gara è finita 4-0 per i titolari con la maglia rossa, a segno con Cortesi due volte al 14’ (lob su assist di Tentoni) e al 29’ (palla rubata a Pirondi), poi Tentoni al 38’ sulla palla di Forapani, quindi nella ripresa ha arrotondato Saporetti su invito di D’Orsi, quando Serpini aveva mescolato le due formazioni. Ora due giorni di riposo, poi da martedì 2 mirino su Prato.

CARPI ROSSO (4-3-1-2): Viti (1’st Micozzi); Verza (1’st Tcheuna), Rossini (18’st Cortesi), Zucchini (18’st Calanca), Cecotti (19’st Laamane); Forapani (19’st Ofoasi), Bouhali, D’Orsi; Tentoni; Saporetti, Cortesi (1’st Mandelli). All. Serpini CARPI BLU (4-3-3): Micozzi; Tcheuna, Pirondi, Calanca, Laamane; Prandi, Ofoasi, Saetti; Montuoro, Xhelili, Macchiavelli. Entrati: Dosi, Ongarini, Martignoni, Gioele. All. Corradi.

d.s.