Quattro secoli da sfogliare. Donato al Comune l’archivio degli Abbati Marescotti

Le carte ‘parlano’, raccontano le storie delle persone che le hanno possedute e la storia dei luoghi che hanno accompagnato. In quest’epoca dove tutto si smaterializza e dove domina il ‘virtuale’, le carte sono la testimonianza fisica di un mondo in cui affondano le nostre radici. Attraversa più di quattro secoli di storia – dalla seconda meta del ‘400 alla prima metà del ‘900 – l’archivio della famiglia Abbati Marescotti che è stato donato all’Archivio storico del Comune di Modena: nei documenti – che Francesca e Andrea Abbati Marescotti hanno voluto affidare al Comune che li ha acquisiti – si ripercorre la storia dell’antica e insigne casata modenese. "Ci è stata segnalata la disponibilità per questa donazione e l’abbiamo accolta con interesse e riconoscenza – spiega Debora Dameri, responsabile delle biblioteche e dell’archivio storico comunale –. Già dal primo sopralluogo ci siamo resi conto dell’importanza di questi materiali, strettamente connessi con la storia della città".

Originaria di Castelnovo Sotto nel Reggiano, la famiglia Abbati venne iscritta all’albo della nobiltà modenese fin dai primi anni del ‘500: successivamente si unì ai Marescotti e il 10 luglio 1818, per meriti nel campo economico e dell’istruzione, fu insignita del titolo di conti Abbati Marescotti, trasmissibile a tutti i discendenti maschi. Sono stati molti gli esponenti di spicco della famiglia, come l’ingegnere ducale Pietro Andrea (1693 - 1792) che fu anche soprintendente dei giardini della villa ducale di Sassuolo e nel 1734 restaurò le fortificazioni della cittadella di Modena, o il celebre matematico Pietro (1768 - 1842), consigliere di Stato del duca Francesco IV d’Austria Este, Paolo (1812 - 1878), poeta e tragediografo, membro della Guardia d’onore di Francesco IV, e Giulio Cesare (1893 - 1978), ingegnere capo della Provincia di Modena, a cui si devono molte opere pubbliche ancora in funzione, a lungo anche presidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi. "L’archivio è composto da 80 buste per 8 metri lineari e, da un primo esame, comprende diversi atti notarili che attestano la gestione del patrimonio di famiglia. Vi sono carte che riguardano la gestione del territorio, gride, avvisi, notificazioni e anche una mappa di Modena di fine ‘600 – sottolinea Gabriella Roganti, coordinatrice dell’Archivio storico comunale –. Confidiamo di poter avviare un progetto per la catalogazione di questi documenti, così da metterli anche a disposizione degli studiosi".

Non è il primo archivio familiare donato al Comune: pochi anni fa è stato acquisito anche quello della famiglia Bianchi, discendente da Ludovico Antonio Muratori, con scritti anche dell’astronomo Giuseppe Bianchi che fondò la specola di Modena nel torrione di Palazzo Ducale. "Non possiamo che lodare la lungimiranza di quanti affidano questi preziosi documenti all’istituzione pubblica – rimarcano Dameri e Roganti –, perché possano essere tutelati e valorizzati".