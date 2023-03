Quattro ufficiali ricevono il titolo di cavalieri

Sono state consegnate domenica, nella Chiesa di San Giorgio, patrono di tutti i Cavalieri del Mondo, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, le onorificenze del sovrano ordine militare costantiniano. A ricevere il titolo di Cavalieri Ufficiali di Merito sono stati quattro ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia, aperta al pubblico, è iniziata con la presentazione del segretario generale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Dottor Giampaolo Grazian e con la benedizione dei diplomi; successivamente è proseguita con l’investitura dei nuovi quattro Cavalieri Ufficiali di Merito, due Ufficiali dell’Esercito Italiano e due Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, a cui sono state consegnate le onorificenze dal delegato vicario dell’Emilia Romagna, Dott. Pietro Coppelli e dal Rappresentante di Modena e Reggio Emilia, Ilario Pagani. L’attività, dal profondo significato, ha visto quali ospiti d’onore i rappresentanti degli ordini sovrani e dinastici riconosciuti dalla Repubblica Italiana, dalla Santa Sede e dal Nostro Ordine e in particolare, per l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana la Dottoressa Brunella Melioli Ganassi, per il Sovrano Ordine di Malta il Conte Giulio Forni, per lo Stato Pontificio-Ordine Equestre di San Silvestro Papa il Dottor Antonio Barbieri e per l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme il Dottor Roberto Olivi Mocenigo. La preghiera dell’Ordine è stata recitata dal Maggiore Emilio Martis accompagnato dalla Dama Anna Marchetti, unica Dama insignita di Modena e Reggio Emilia, entrambi indossavano le insegne.

Valentina Reggiani