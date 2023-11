Quattro veicoli danneggiati nella notte: trovato il responsabile

Nelle mattinata di ieri i proprietari di quattro veicoli, che nella notte erano regolarmente parcheggiati in via Romano, hanno contattato la Centrale Operativa della Polizia Locale di Formigine per chiedere aiuto. I veicoli (tre auto e un camper) sono infatti stati danneggiati durante la notte: la Polizia Locale si è subito attivata, rilevando come a terra ci fossero frammenti di carrozzeria non riconducibile ai veicoli danneggiati, ma a un’autovettura Hyundai. Così, servendosi anche dei varchi OCR, attivi sul territorio del Comune, è stata individuata l’auto ‘incriminata’ e, di conseguenza, il proprietario della stessa.

"Grazie ai sistemi tecnologici per la sicurezza, dei quali i varchi OCR sono parte integrante – il commento della Comandante della Polizia Locale di Formigine, Susanna Beltrami – siamo riusciti a individuare il colpevole". Che si è assunto la responsabilità del danneggiamento, e a carico del quale sono emersi diversi verbali amministrativi e la segnalazione in Prefettura per la sospensione della patente di guida. Da qui la comunicazione dei dati anche ai proprietari dei veicoli danneggiati per le pratiche risarcitorie.