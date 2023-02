Quattro vigili sospesi "Paziente scambiato per uno spacciatore e torturato in ospedale"

di Valentina Beltrame Tortura aggravata dall’abuso di potere. È un’accusa terribile quella mossa dalla Procura di Modena a quattro operatori della polizia locale di Sassuolo – due giovani assistenti e due ’veterani’ residenti tra il Modenese (due di loro) e il Reggiano – per un episodio avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo nell’ottobre 2021. I due agenti più anziani sono indagati anche per falso ideologico. Tutti sono stati sospesi dal servizio per periodi compresi tra i 6 e i 12 mesi. La notifica della misura interdittiva della sospensione del servizio pubblico è arrivata sabato ed è stata eseguita dai carabinieri di Sassuolo – che hanno svolto le indagini – dopo che tutti gli agenti erano stati interrogati giovedì dal giudice. Malgrado abbiano tutti sostenuto di aver agito nel rispetto delle leggi, in particolare per contenere una persona aggressiva e agitata, il Gip ha accolto la tesi del pm Lucia De Santis, secondo cui quella sera al pronto soccorso di Sassuolo gli agenti si sarebbero accaniti su un paziente in modo "inumano" di fatto scambiandolo per uno spacciatore. Era la sera del 15 ottobre di due anni fa quando un uomo di origine marocchina venne soccorso dalla Croce Rossa in via Regina...