Queen Mary d’Inghilterra fa litigare politici e storici

Maria Beatrice d’Este, conosciuta anche – e soprattutto – come Queen Mary of Modena, è finita al centro di un aspro dibattito negli ultimi giorni. Il motivo? In consiglio comunale, qualche settimana fa, è stata bocciata una proposta presentata dal consigliere Alberto Bosi, che chiedeva per lei – unica italiana a regnare sull’Inghilterra, a fianco di Giacomo II Stuart, dal 1685 al 1688 – l’intitolazione di una strada. Su queste pagine lo scrittore Roberto Barbolini ha criticato questa scelta, parlando di ’cancel culture’: Maria Beatrice d’Este (figlia di Alfonso IV d’Este, duca di Modena e Reggio e della ’reggente’ Laura Martinozzi, nipote del cardinale di Francia Mazzarino), ha ricordato, è stata una donna colta, intelligente e pia, "tanto che nel 2007 è stata chiesta la sua beatificazione". In altre parole, una figura positiva che meriterebbe un tributo, non fosse che per ricordare un momento importante della storia della nostra città e l’eccezionalità della sua ascesa al trono inglese. Non la vede così, però, la maggioranza Pd in consiglio. Che ha respinto la proposta di Bosi parlando di rischio di "nostalgie duchiste". I consiglieri – qui sotto trovate un’intervista a Federica Di Padova, che si è fatta portavoce del ’no’ – hanno detto che bisogna guardare ai duchi dalla giusta distanza e che quel periodo, tra tante luci, nasconde anche ombre. E hanno aggiunto che l’intenzione, oggi, è di intitolare strade a personaggi del ’900, più legati al tema dei diritti o dell’antifascismo.

Lo stesso dibattito si era acceso in merito alla lapide sulla facciata di Palazzo ducale, un tributo al ducato fortemente promosso da Carlo Giovanardi ma sempre osteggiato dall’amministrazione. Ora sembra che il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi sia fortemente intenzionato a procedere con l’installazione della targa commemorativa.