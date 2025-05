Quei concerti per violino che si ascoltavano in guerra

Sarà ispirato alla figura di Jascha Heifetz, musicista russo naturalizzato statunitense, considerato uno dei più grandi virtuosi del violino del XX secolo, l’appuntamento che gli Amici della musica proporranno stasera alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 1420/2: il violinista Lucio Degani e il pianista Andrea Rucli eseguiranno composizioni di Ponce, Kreisler, Castelnuovo Tedesco, Gershwin, Foster e Debussy.

Dotato di un talento prodigioso, Heifetz non si esibiva solo nelle sale, ma durante la Seconda guerra mondiale fece visita alle più importanti basi delle truppe degli Stati Uniti per sollevare il morale dei soldati: Heifetz risalì la nostra penisola con le truppe alleate e si fermò in diverse città, come Parma e Gorizia, sfruttando le sue geniali trascrizioni di brani molto popolari negli Stati Uniti. Sarà come un concerto ‘di guerra’ di allora.