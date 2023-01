"Quel parcheggio servirà alla moschea"

"Il nuovo parcheggio da 75 posti auto alla Sacca in supporto al futuro Polo logistico Conad? Non lo vogliamo, soprattutto perché non sarà al suo servizio, ma a quello della Moschea nell’area ex Pro-Latte, su cui non ci sono ancora progettualità chiare. Meglio uno spazio libero che funga da cuscinetto acustico per la zona residenziale". Promette una nuova battaglia il comitato ‘Villaggio Europa’, che da tempo si batte contro la realizzazione del Polo Conad e tutte le opere urbanistiche annesse, tra cui, appunto, il previsto parcheggio. "Solo grazie all’attenzione di alcuni cittadini del quartiere – scrive il gruppo di residenti in una nota - abbiamo trovato alcuni documenti sul sito del Comune contenenti le intenzioni della Giunta di spostare la Moschea di Modena nell’area ex Pro Latte di Cpc Group. Queste informazioni confermano quanto intuito dal nostro comitato durante lo studio del progetto del Polo logistico Conad, ovvero l’assoluta inutilità per il centro logistico del nuovo parcheggio pubblico da 75 posti auto. Viene infatti attestato dallo stesso intervento che i posteggi dovrebbero essere non al suo servizio, ma a quello di attività circostanti ed in particolare dei nuovi insediamenti che deriveranno dalla riconversione dell’area dismessa a sud, ovvero l’area ex Pro Latte". Per il comitato è "quantomeno improprio porre a carico dell’intervento privato Conad, oneri e prestazioni patrimoniali a vantaggio di un terzo privato, ovvero C.P.C. Group. I futuri interventi nell’area ex Pro Latte, quali che siano, dovranno provvedere autonomamente, a propria cura e spese, a realizzare le dotazioni di parcheggi e verde prescritte dalla disciplina urbanistica, mettendo a disposizione le relative aree".

I residenti mettono sul piatto, come già indicato in passato, un’alternativa concreta al parcheggio: "La soppressione del nuovo parcheggio pubblico da 75 posti auto consentirebbe la realizzazione di un terrapieno che fungerebbe da adeguata e necessaria protezione acustica e percettiva dal transito dei 500 mezzi pesanti Conad Nord Ovest a fianco alle residenze e agli orti per anziani di Via Europa. La soppressione di tali parcheggi pubblici inoltre – aggiungono i residenti -, sarebbe vantaggiosa anche per Conad perché consentirebbe di allargare l’area di movimentazione in senso nord-sud, razionalizzando in misura sostanziale gli spazi di sosta e i flussi dei mezzi pesanti in attesa uscita, non più soggetti alle manovre necessarie a un parcheggio in linea". Al contempo, "sarebbe possibile ridurre la larghezza dell’intero piazzale, allontanando lo spazio di circolazione di ben venti metri dal limite della zona residenziale, di cui quindici destinabili a verde pubblico".

Infine, il comitato precisa che "nessuna determinazione è mai stata assunta sulle funzioni e sull’assetto futuro dell’area ex Pro Latte, e che non è ammissibile precostituire future decisioni nell’ambito di un procedimento, quello inerente al progetto Conad Nord Ovest, che non riguarda minimamente tale area. Le funzioni e l’assetto dell’area ex Pro Latte andranno decise con procedimento appropriato, nel quale tutti i soggetti interessati possano intervenire con osservazioni e contributi".

vi.ma.