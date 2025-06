Quella gravidanza inaspettata (quasi) per tutti

Sbrigò in fretta le ultime incombenze nel reparto di ostetricia e ginecologia di cui era il vice primario. La donna operata di parto cesareo e il suo bambino stavano bene quindi si cambiò in fretta (si era portato l’abito elegante da casa) e lasciò l’ospedale. Era invitato al matrimonio di un suo vecchio amico che, dopo una serie di delusioni amorose, aveva conosciuto la donna della sua vita e deciso di sposarla del giro di venti giorni. Il fatto che lui fosse molto ricco e poco attraente e lei invece molto più giovane e bella aveva provocato qualche mormorio ma poi, alla fine, contenti loro…La cerimonia era durata un’eternità e finalmente si stava godendo un piatto di olive all’ascolana, la sua passione, e un bicchiere di champagne quando fu attratto da un improvviso trambusto. La sposa era svenuta. Si fece largo – permesso sono un medico – e quando si chinò su di lei adagiata a terra e le sentì il polso si rese subito conto che non si trattava di nulla di grave. Tranquillizzò lo sposo terreo in volto e la fece accompagnare in una stanza per visitarla con più calma. Esaminò l’addome con le mani esperte e fece diagnosi in pochi minuti: la sposa era incinta più o meno al secondo mese. La tranquillizzò poi prese da parte lo sposo che quando seppe che la sua giovane moglie aspettava un bambino ebbe un mancamento. Ma come fa ad essere incinta? Ci conosciamo da un mese scarso!Il ginecologo disse qualche frase di circostanza uscita non sapeva nemmeno lui da dove mentre il quadro gli appariva chiaro come acqua di fonte: la fanciulla aveva incastrato il riccone inebetito e, all’apparenza, avrebbe partorito in anticipo come capita tante volte con la complicità di un ostetrico che per tutto il tempo della gravidanza avrebbe taroccato visite ed ecografie. Tornò alle sue olive ascolane con una sola certezza per il futuro: farsi i cavolacci suoi.

Claudio Gavioli