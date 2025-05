Quella lettera mai arrivata . Un grande rimpianto

Questa è una piccola storia anche un po’ triste, primo perché è successa, poi per come è andata a finire. E purtroppo è già la seconda volta. Ma torniamo indietro nel tempo, quando io e i miei amici eravamo giovani, studenti e felici. Poi con il lavoro le strade si sono divise. Tanti erano andati a Milano o a Roma, a Bologna, qualcuno anche all’estero. Frequentavo allora Enrico Montanini, bravissimo enologo che giustamente si era fermato a Modena tra i nostri vini nostrani; Franco Setti invece, appena diventato ingegnere, era stato assunto dalla Timo di Bologna di cui poi è diventato il direttore. E mentre il tempo passava, il ricordo si faceva sempre più lontano e arrivava anche la pensione. E Franco, ritornato a Modena aveva pensato di ritrovare gli amici, i sopravvissuti. Così circa due anni fa, nell’ottobre del 2023 mi aveva scritto una lettera col suo numero di telefono in cui mi chiedeva di vederci per ricordare i momenti passati. L’aveva indirizzata in via Cervetta, al mio indirizzo Studio Zagaglia, però senza il numero. La strada è lunga circa cento metri ed ha una ventina di numeri, non è a Milano e neanche a Roma, ma la lettera non è mai arrivata, se non dopo un anno, ritornata al mittente. Alla vedova, perché nel frattempo il mio amico è morto. Non c’è bisogno di fare commenti. Bastava che il postino avesse domandato a quelli dell’albergo, del ristorante Cervetta: "conoscete un certo Zagaglia?!". Zagaglia è in via Cervetta da circa 100 anni! Non per rimpiangere i postini di una volta che andavano a piedi o i bicicletta con dei borsoni pesanti ma usavano la testa, parlavano ed erano amici di tutti. Ma per piangere il mondo di oggi, asettico, senza rapporti umani, però bello, rappresentativo, con le vetture elettriche gialle. Per piangere un amico che voleva vedermi e che avrei visto tanto volentieri anch’io, e avrò fatto anche la figura di non volere rispondere! Ma oggi sono felice perché abbiamo un nuovo Papa e ovviamente, ecco il tuffo nel passato, ancora un Anno Santo, 1950, Pio XII alto sulla sedia portantina che benediceva la folla. Poi passo a Modena, nel 1988 Giovanni Paolo II. Un grande Papa con noi quando assieme ad altri ho partecipato al libro ’Parole e Immagini’. E voglio ricordare anche don Rino Annovi che assieme a don Galasso e con lo studio Tris avevano coordinato l’evento. Due giorni fantastici tra Modena e Carpi , Fiorano e il giro del Papa su una Ferrari! Il verde dei prati attorno alla pista, il bianco del vestito del Papa e il rosso Ferrari!

Beppe Zagaglia