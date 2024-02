Quelle baby gang che fanno paura. Ecco i consigli dei carabinieri

"Baby gang un fenomeno fluido sotto la costante attenzione delle forze dell’ordine". Aggressioni, vandalismi, rapine; protagonisti sempre più spesso giovani, giovanissimi, a volte poco più che bambini. E se non si arriva alla violenza basta anche un atteggiamento sfrontato per generare insicurezza e timore, soprattutto nelle fasce più deboli come gli anziani. Nell’incontro organizzato dall’ Arma dei Carabinieri ieri pomeriggio presso il circolo per l’amicizia della parrocchia di San Pio X, una delle tante iniziative che l’Arma di Modena e provincia mette in atto per sensibilizzare la popolazione e ascoltare necessità e dubbi.

"Non mi fanno paura questi giovani – dice una signora all’uscita – mi fanno pena; tutti abbiamo nipoti, abbiamo figli. Dovremmo impegnarci tutti per migliore, non solo i giovani". I carabinieri insieme alle altre forze di polizia tengono monitorato il fenomeno con uomini sia in divisa che in borghese. "Fenomeni che si aggravano si aggravano per episodi di bassa intensità che ripetuti nel tempo creano abitudini negative, contrarie al diritto, al senso civico e al rispetto delle persone e che quindi vanno ovviamente tenuti sotto controllo - ha spiegato il comandante provinciale dei Carabinieri di Modena Antonio Caterino – è ovvio che occorre un’azione educativa continuativa nel tempo. Quando un evento arriva all’attenzione delle forze dell’ordine si è superata la soglia dell’educazione sconfinando nel terreno dell’illegalità". Il comandante Caterino invita anche a non lasciarsi intimorire dall’aspetto di alcuni gruppi di giovani, a volte più ‘aggressivo’ di quello che sono in realtà.

"A volte il semplice passeggiare in centro vestiti di nero in un gruppo di quattro o cinque giovani può dare intendere una minacciosità che tante volte non c’è – ha sottolineato il colonnello - quindi è importante non generalizzare; sono comportamenti che non sono criminali ma sono frutto di una moda o del riconoscersi in un determinato colore o taglio di capelli. Diverso è il caso quando dei ragazzi decidono di compiere un’azione illecita o quando qualcuno di loro la compie e gli altri ne subiscono anche inconsapevolmente gli effetti. Nel gruppo sappiamo che c’è sempre una figura carismatica che si fa seguire in negativo, e gli altri anche se estranei ad un determinato reato possono essere assimilati a quella figura".

Emanuela Zanasi