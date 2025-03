’Quelle come me’. Recital per Merini

Domani, primo giorno di primavera, sarà la Giornata mondiale della poesia. E sarebbe stato anche il 94° compleanno di Alda Merini, poetessa dei Navigli meravigliosa e tormentata. E proprio domani sera alle 21 al teatro del Collegio San Carlo, il Salotto Culturale Modena (con il sostegno di Vania Franceschelli, in collaborazione con Modenamoremio) presenterà "Quelle come me. Parole e note per Alda Merini", un recital fra teatro, narrazione e musica, interpretato dall’attrice Isabella Dapinguente, con la fisarmonica di Claudio Ughetti e il canto di Sabrina Gasparini.

"Il percorso narrativo dedicato alla vita e alla poesia di Alda Merini – spiegano i tre protagonisti – avrà il contrappunto musicale di brani dedicati ‘a quelle come me’, altre figure femminili che si sono mosse al confine sottile tra libertà e follia, protagoniste di amori intensi, con una raffinata selezione di canzoni di autori e interpreti altrettanto espressivi e vicini al mondo degli ultimi e della follia. Lo abbiamo pensato come un inno all’arte, alla poesia e alla libertà oltre le sbarre del manicomio, e anche come un invito a riflettere sul potere salvifico e il valore del linguaggio poetico per l’uomo, la poesia che, per usare le parole di Erri De Luca, è una ‘botta di salvezza’...".

