"Quello che ci aspetta, sarà molto più bello di ciò che è stato"

di don Daniele Bernabei *

Quando il popolo di Israele tornò a Gerusalemme nel 538 a.C., dopo quasi cinquant’anni dalla distruzione del tempio da parte di Nabucodonosor e il conseguente esilio a Babilonia, la situazione appariva drammatica e avvilente. Dopo un primo momento di entusiasmo, scandito dal famoso "ricostruiremo tutto", col passare degli anni il popolo ebraico si era seduto. Ognuno aveva sistemato la sua casa, avviato la propria attività lavorativa, ma rimaneva la cosa più importante da ricostruire: il tempio, luogo per eccellenza del culto a Dio e segno dell’identità dell’intera nazione.

La parola del profeta Aggeo tuona e scuote l’intera società: "Ora, coraggio, Zorobabele, coraggio, Giosuè, sommo sacerdote; coraggio, popolo tutto del paese e al lavoro, perché io sono con voi" (Ag 2,4). Come non sentire nostre queste parole! Quante volte ci abbattiamo e non riusciamo ad andare avanti: forse proprio perché non sentiamo più che il Signore è con noi. Quindi, l’invito: "Riflettete bene sul vostro comportamento! Avete seminato molto, ma avete raccolto poco; avete mangiato, ma non da togliervi la fame; avete bevuto, ma non fino a inebriarvi; vi siete vestiti, ma non vi siete riscaldati; l’operaio ha avuto il suo salario, ma per metterlo in un sacchetto forato" (Ag 1,5-6).

Ecco, l’appello del profeta a lavorare per ricostruire il tempio: "Coraggio", perché dalla ricostruzione del tempio del Signore arriveranno grandi benefici: "la gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, in questo luogo porrò la pace" (Ag 2,9). Ai finalesi e a tutti dico che la gioia più grande è capire che la nostra storia è tutta quanta illuminata dalla Parola di Dio: l’esperienza del popolo ebraico di tanti anni fa parla a ciascuno di noi. Il terremoto ci ha mandato in esilio, il rischio dell’abbattimento collettivo è stato, ed è ancora, molto forte. Però, abbiamo avuto coraggio, la nostra casa di preghiera più importante, il Duomo, è finalmente restituita alla collettività. Insieme, quello che ci aspetta, sarà più bello di ciò che è stato perché il Signore è con noi.

* parroco di Finale Emilia