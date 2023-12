Quell’opera può essere un’opportunità

Il carro ’amato’ in piazza XX Settembre, come da programma, ha fatto arrabbiare tutti. Dico la mia, da genitore, per quel che vale. Io penso che quell’installazione mi offra un’opportunità. Quando passerò in piazza con i miei figli, di sicuro mi chiederanno perché Babbo Natale è su un carro armato. E io spiegherò loro che quell’opera, fatta da un’artista, è una provocazione: l’artista – notoriamente pacifista – vuole che tutti noi ci ricordiamo che ci sono bambini, nel mondo, che a causa della guerra non potranno festeggiare il Natale. Perché, è facile intuirlo, Babbo Natale e un carro armato non hanno proprio niente da spartire. Confido nel fatto che non subiscano il fascino (?) di un oggetto che in casa abbiamo sempre demonizzato.