"Quell’uomo mi strattonava. Voleva trascinarmi in acqua"

"Da quarant’anni, sin dall’infanzia, vado a passeggiare lungo il Panaro, e non mi è mai capitato nulla. Quell’uomo inizialmente ha provato ad avvicinarsi e a parlarmi. Non avevo capito subito le sue intenzioni, poi mi ha messo le mani addosso. Ho gridato tanto e vorrei ringraziare i carabinieri perchè, con grande umanità, hanno risolto subito la situazione, trovandolo e arrestandolo". Sono queste le parole della 46enne di Spilamberto che, venerdì pomeriggio, è stata molestata sessualmente da un 43enne pakistano sul Percorso Sole. L’uomo è ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale. "Per fortuna mi è andata molto bene, anche se lo spavento è stato tanto. Come tutti i giorni – spiega – abitando lì accanto, ero scesa con i miei due cani e mi ero avvicinata al fiume per permettere loro di bagnarsi. Ad un certo punto ho visto quell’uomo attraversare il fiume e avvicinarsi. Mi è venuto incontro e ho pensato: è il solito che tenterà di fare due chiacchiere. Poi, però, mi ha preso per mano e mi ha portato verso l’acqua. Gli ho detto: lasciami, l’acqua mi fa paura ma lui ha continuato a strattonarmi, dicendo che dovevo andare nell’acqua. A quel punto – spiega ancora la donna – mi ha messo una mano sulla spalla, mi ha attirata a sè e ho capito che le sue intenzioni non erano buone. Ho iniziato a camminare velocemente, a gridare ma lui mi ha palpeggiato nelle parti intime. Ho alzato la voce più forte ma non passava nessuno e ho accelerato il passo. Per fortuna si è fermato. Questa persona io l’avevo vista anche il giorno prima, quando ero scesa al fiume con un’amica. Sono certa di quello che dico poiché indossava gli stessi vestiti: pantaloni chiari e la maglia azzurra. Ero in un’altra posizione e lui si era messo a sedere in lontananza – fa presente poi la 46enne –. Fatto sta che sono riuscita a chiamare i carabinieri, che sono stati carinissimi e sono arrivati anche da Modena. Insieme siamo tornati nel punto in cui era accaduto e hanno attraversato il fiume. Lo hanno trovato in una casa lì intorno, insieme ad altri connazionali. Mi hanno inviato la sua foto e l’ho riconosciuto subito". La donna ci tiene a sottolineare la grande efficienza e umanità dimostrate dai militari. "Io ero andata in panico, non lo vedevo più, non sapevo se mi stesse ancora seguendo – racconta infine – e i carabinieri al telefono hanno cercato di tranquillizzarmi e si sono prima preoccupati di me, chiedendomi se avessi bisogno di un’ambulanza. Ho visto il loro impegno nel gestire questa situazione, risolta in poco tempo. Il Panaro è casa mia, è il mio mondo e ci tornerò, se non oggi domani ma con prudenza: magari con lo spray al peperoncino.

Voglio dire a tutti che i nostri posti li dobbiamo vivere, senza avere paura e senza farci rovinare la vita da queste persone".

Valentina Reggiani