Querelle con Avviso Pubblico, il sindaco si scusa pubblicamente

Fa pace con Avviso Pubblico, il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, e dà conto di un incontro con i vertici dell’associazione con il quale chiude "un incidente determinato dalla diffusione di affermazioni inesatte frutto di erronee informazioni in mio possesso". L’incidente fece parecchio discutere, a dicembre, quando il Comune ritirò il contributo all’associazione motivando la scelta come ‘politica’ e mostrandosi dubbioso circa le attività e la sua composizione, oltre che sulla matrice ‘politica’ dell’associazione stessa, che a sua volta minacciò di querelarlo. "Durante l’incontro mi sono state illustrate le attività di Avviso Pubblico, a proposito del quale avevo informazioni sommarie e non inesatte: il chiarimento con il presidente ed il coordinatore regionale è stato totale", ha detto Menani, il cui comportamento è stato tuttavia stigmatizzato dalle opposizioni. "Un dietrofront – ha detto Pigoni del Gruppo Misto - che fa piacere, quello del sindaco, che invitiamo, in futuro ad informarsi meglio e non assumere decisioni per partito preso". "Sulla base di queste informazioni che oggi definite sommarie ed erronee avete fatto un atto di Giunta: un comportamento imbarazzante e sconcertante", ha aggiunto Maria Savigni del Pd, raccomandando, per il futuro, più attenzione al sindaco, difeso invece da Claudia Severi di Forza Italia che ha riconosciuto a Gian Francesco Menani "l’onestà intellettuale di scusarsi davanti al consiglio".

Stefano Fogliani