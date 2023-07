"Questa alleanza si candiderà alle elezioni"

L’intesa rispetto al tema della raccolta differenziata è soltanto uno dei tanti temi che, a Modena, hanno contribuito a creare una sinergia importante tra Movimento 5 Stelle, Modena Volta Pagina e Unione Popolare. Questa comunione d’intenti si rivela particolarmente significativa in vista delle elezioni amministrative previste per il 2024 alle quali i tre partiti si candideranno insieme in un gruppo che, come afferma Silingardi, vuole essere "aperto a tutte le forze progressiste della città". "Ormai la nostra intesa non è un segreto – illustra Tonelli di Modena Volta Pagina – e stiamo lavorando concretamente per presentare una lista ai cittadini: i nostri tre partiti si sono trovati d’accordo rispetto a molti punti che vanno ben al di là del discorso sui rifiuti: in primo luogo vogliamo dare impulso alle politiche abitative, specialmente a quelle relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica che, a nostro avviso, sono state trascurate dall’amministrazione attuale; ancora, riteniamo che il trasporto pubblico non sia all’altezza di una città come Modena, ma vada potenziato e integrato maggiormente nel piano urbano del traffico; infine, siamo molto critici rispetto alla progressiva privatizzazione dell’assistenza rivolta agli anziani e ai bambini della fascia 0-6". "Siamo un gruppo disposto al dialogo con tutti i partiti presenti in città – precisa Silingardi – e lo abbiamo già ribadito pubblicamente in diverse occasioni. Vogliamo proporci come un laboratorio aperto a chiunque, soprattutto cittadini, comitati, associazioni, imprenditori, aziende e lavoratori al fine di far crescere questa città lavorando con trasparenza e serietà". Il tema dell’ecologia resta comunque un caposaldo fondamentale di questa intesa: "Il mandato del futuro sindaco scadrà nel 2029 – prosegue Silingardi – e dovrà confrontarsi tutti gli obiettivi previsti per il 2030, rispetto ai quali attualmente siamo in ritardo". "Tornando al tema dello smaltimento dei rifiuti – conclude Tonelli – chiederemo alla prossima amministrazione comunale che venga spento l’inceneritore grazie al successo della raccolta differenziata, sia se ne faremo parte, sia se saremo all’opposizione: a nostro avviso dobbiamo promuovere dinamiche di riuso, riduzione dei rifiuti e riciclo".

Jacopo Gozzi