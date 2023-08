"Questi ragazzi non si lasciano abbattere"

"Qui al Jamboree i ragazzi sono andati oltre le difficoltà, mettendo da parte la fatica per non perdere nulla di questi giorni. E noi siamo grati di condividere con loro questi momenti". Con queste parole, in una lettera inviata ai genitori degli scout che si trovano in Corea del Sud, i responsabili del contingente italiano al Jamboree hanno voluto rassicurare i genitori. Il messaggio è stato inviato dopo le notizie sull’afa e l’ondata di calore che ha interessato la zona della manifestazione: anche ieri però le comunicazioni non si sono interrotte, tenendo i genitori aggiornati sull’evacuazione dovuta all’arrivo del tifone Khanun. "Dal primo giorno ci siamo impegnati, insieme ai capi contingente di tutte le nazioni partecipanti, per sollevare al comitato organizzatore del Jamboree tutti gli aspetti che avevano bisogno di essere oggetto di attenzione – continuano –.

Non possiamo tralasciare di menzionare la bellezza che vediamo ogni giorno in questo campo, al di là delle difficoltà e delle preoccupazioni. I visi sorridenti dei ragazzi, la naturalezza con cui si incontrano e imparano a conoscere nuove culture e tradizioni".