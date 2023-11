"Questionario, 500 risposte in 24 ore"

Il Pd esulta per la diffusione del questionario ’La città che vorrei’. "In meno di 24 ore quasi 500 risposte e oltre 100 accessi dai social media", riferisce la segretaria cittadina Federica Venturelli. Si tratta della terza fase della consultazione in corso nei Dem: il questionario rivolto ai 9mila gli elettori delle ultime primarie e ai modenesi interessati, "per ascoltare idee e proposte per il programma elettorale". In meno di 24 ore – spiega Venturelli, –- sono quasi 500 le risposte già compilate e oltre 100 gli accessi dai social. È un successo politico che conferma la giusta decisione dell’Assemblea cittadina nel coinvolgere iscritti, simpatizzanti e tutti gli stakeholder presenti in città. Abbiamo detto che saremmo partiti dalle idee e non dai nomi. È vero, lo dicono tutti: noi però lo facciamo davvero. Stiamo andando avanti lavorando dal basso, con gli iscritti, gli elettori e i cittadini e fin da questa estate ci stiamo confrontando con tutti i portatori di interessi economici, sociali e istituzionali per scrivere il programma insieme alla città".

Intanto domani si concluderà la consultazione delle 14 assemblee degli iscritti "mentre per tutto il mese di novembre continueranno gli incontri della segreteria con realtà economiche, associazioni, sindacati, e realtà sociali modenesi".