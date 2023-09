"Questo è un trattamento che ricorda lo schiavismo"

"Purtroppo non è un caso isolato e insieme a noi sindacati devono impegnarsi tutti per evitare di arrivare a forme di lavoro che rasentano e forse non solo rasentano lo schiavismo vero e proprio". La Cgil, attraverso il responsabile turismo e ristorazione della segretaria Filcams di Modena Alessio Festi, interviene duramente sul caso del giovane lavoratore pagato 20 euro in nero per 6 ore di lavoro nella cucina di un noto ristorante del centro città. Commenta anche Confesercenti, unica associazione di categoria che finora è intervenuta sul tema che richiama ai giusti comportamenti senza entrare direttamente nel caso del video del 21enne sfruttato che è divenuto virale in Rete. "Le irregolarità lavorative - prosegue Festi - che arrivano allo sfruttamento di lavoratori, perlopiù giovani, o stranieri che non padroneggiano le regole, o comunque ‘fragili’, si riversano poi sulle irregolarità fiscali e contributive. La Cgil infatti sta eseguendo un monitoraggio in provincia di Modena e i casi non sono pochi: oltre a noi sindacati tutti dobbiamo appunto prestare attenzione perché rischiano anche che nelle illegalità si infili la criminalità organizzata". Il sindacalista esamina la situazione: "Da questi fenomeni non è colpita solo la ristorazione, ma anche la logistica, l’edilizia, l’agricoltura, in pratica nessun settore è esente e c’è un senso di impunità anche perché i controllori - Ausl e Ispettorato del lavoro - sono sempre a corto di personale. Serve una molto maggiore cultura del lavoro nella legalità anche perché sempre più emerge la litania dei giovani che non hanno voglia di lavorare. Ma un lavoro a 3 euro l’ora non è lavoro, deve essere chiaro". Nel video il ragazzo lo dice chiaramente, anche con proprietà di linguaggio tanto da mettere alle corde il datore di lavoro. "Ricordo - termina Festi - che esiste il periodo di prova per legge durante il quale si può interrompere il contratto da ambo le parti. E ricordo anche un aspetto terribile: con il lavoro nero non c’è neanche la sicurezza che causa le morti bianche che è il caso di chiamare ormai omicidi. Per questo noi della Cgil invitiamo tutti a Roma alla nostra manifestazione del 7 ottobre con il segretario Landini e le associazioni".

L’associazione Fiepet - Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici Confesercenti Modena affida a una nota il proprio intervento sul pagamento del lavoratore sfruttato: "Siamo firmatari del contratto nazionale di lavoro del settore - dice Catia Fornari, presidente provinciale Fiepet Confesercenti e i nostri associati applicano sempre questo contratto. Gli imprenditori che propongono stipendi con valori più bassi del contratto e in nero fanno concorrenza sleale a tutte le imprese che seguono le regole. Per questo è necessario applicare tale contratto puntando anche sulla formazione. Il settore è in difficoltà soprattutto per la mancanza di personale qualificato, quindi, se è vero che funziona la legge della domanda e dell’offerta, chi ha una buona professionalità trova sicuramente lavoro ben retribuito".

Stefano Luppi