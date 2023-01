"Questo edificio era perfetto Ecco i ’segreti’ dell’impianto"

Responsabile unico del procedimento di questo progetto è Annalisa Vita, ingegnere capo della provincia di Modena. "Stamattina (ieri, ndr) ho firmato il collaudo: l’impianto è ufficialmente operativo".

Quali sono i dettagli tecnici?

"E’ un importante progetto sperimentale; per la prima volta in Italia e nella Comunità europea andiamo ad alimentare il riscaldamento usando l’idrogeno come vettore energetico, ma anche come accumulo di energia. Usiamo la molecola di acqua per produrre idrogeno quindi non ci sarà produzione di CO2 nel processo produttivo dell’idrogeno. La molecola dell’acqua si scinde in idrogeno e in ossigeno. Gli elettrolizzatori, che servono per creare questa scissione saranno alimentati da energia verde, derivante da fonti rinnovabili, mediante un parco di pannelli fotovoltaici che abbiamo installato sulla copertura della palestra. Scissa la molecola, l’idrogeno verrà convogliato in un contenitore per lo stoccaggio per essere anche utilizzato nei giorni di minore produzione e poi successivamente verrà convogliato in caldaia dove, bruciando con l’ossigeno, andrà a creare H20, vapore acqueo, anziché CO2. Questa è la grande innovazione dell’idrogeno, soprattutto perché è idrogeno verde al 100%"

Perché il Meucci?

"Per una questione logistica: in una prima fase del progetto pensavamo di trasportare l’idrogeno su gomma, sarebbe stato un idrogeno ‘grigio’, ma non sapevamo se fosse stato possibile realizzarlo sul posto. E’ stata una vera e propria sfida: una scuola facilmente raggiungibile dall’autostrada, dalla tangenziale, evitavamo di fare girare dei mezzi nei centri storici. Un parco e spazi grandi, la palestra separata dalla scuola, la possibilità di creare il fotovoltaico, perché avevamo già in mente le potenzialità del progetto".

Tempi di realizzazione?

"Siamo partiti nel 2019: guardando quello che il presidente Tomei stava facendo sull’idrogeno, mi sono incuriosita e ho pensato di applicare questa tecnologia al riscaldamento delle scuole. Siamo andati in gara nel 2020, fino al 2022, con l’approvazione del progetto esecutivo, contestualmente la settima successiva eravamo in cantiere, otto mesi di lavoro, un cantiere ‘matto e disperatissimo’, per usare le parole di un mio compaesano Leopardi".

Quando questa tecnologia sarà alla portata di tutti?

"E’ già alla portata: abbiamo usato elementi già esistenti, come tubi, valvole e valvole di sicurezza, riduttori di pressione, stoccaggi. Speriamo che ci sia è un’evoluzione tecnologica e quindi si possano abbattere i costi, si pensi ai primi cellulari. Mi auguro di poter riguardare questo impianto e sorridere".

Maria Silvia Cabri