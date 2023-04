"Questo sarà l’ultimo week end sugli sci"

Oggi e domani sarà quasi certamente l’ultimo week-end della stagione sciistica 202223 sul nostro Appennino. "Se la prossima settimana non cambierà nettamente la situazione meteorologica -dice Luciano Magnani presidente del Consorzio Cimone- non riusciremo a mantenere sufficientemente agibili le piste per la settimana di Pasqua, a causa soprattutto del vento dei giorni scorsi che ha eroso un gran quantitativo di neve. Per sabato (oggi) e domenica, saranno comunque aperti (dalle 8.30 alle 17) alcuni impianti a Passo del Lupo".

Chiuse le stazioni del Cimoncino di Fanano e delle Polle di Riolunato. Si scia ancora su otto piste sestolesi della seggiovia Lago Ninfa, la quadriposto del Cimone, la Lamaccione e la Faggio bianco. Le temperature si manterranno fresche sino a Pasqua, ma non abbastanza per poter riattivare gli impianti d’innevamento artificiale. Si avvia così alla conclusione una stagione sciistica davvero anomala, che è stata caratterizzata dalla iniziale mancanza di neve e da temperature insolitamente miti sino al 20 gennaio, poi con un ottimo innevamento si sono registrati una serie di week-end con afflussi record sia al Cimone che alle Piane di Mocogno. "Nei consuntivi di fine stagione -conclude Magnani- incideranno comunque pesantemente i due milioni di euro andati persi dal solo Cimone per il tardivo arrivo della neve e delle temperature invernali". La neve che ha resistito a quest’avvio di primavera è riuscita a garantire sino ad oggi nel vicino comprensorio dell’Abetone le ultime finali internazionali del ‘Pinocchio sugli sci’. Vi partecipano ragazzi e giovani da 34 nazioni (anche Ucraina, Israele, Sud Africa, Australia, Thailandia e Australia!) molte delle quali alloggiano nel versante modenese di Fiumalbo e Pievepelago. "Il Pinocchio Sugli Sci è una manifestazione importante da cui siamo passati tutti noi atleti", ha detto il campione olimpico Giuliano Razzoli nel salutare i partecipanti, poco prima di accendere la fiaccola. g.p.