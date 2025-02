Questura, appello al ministro: "Fascia A non più rinviabile"

Lo scontro politico in tema di sicurezza è sempre particolarmente acceso e, ancora una volta, si torna ad invocare l’elevazione in fascia A della questura. Ad insorgere sono i parlamentari Pd Vincenza Rando, Maria Cecilia Guerra e Stefano Vaccari che si rivolgono al Ministro dell’Interno chiedendo che si decida "all’elevazione di grado per aumentare una pianta organica ferma a più di trent’anni fa" tuonano, facendo presente come la questura di Modena resti fuori dai piani del Ministro senza spiegazioni.

"La questura modenese ha bisogno di una pianta organica ampliata per far fronte alla gestione di un territorio vasto e complesso. Due anni fa abbiamo presentato un’interrogazione al Ministro Piantedosi sul passaggio in ‘fascia A’ della Questura, ma ancora non si hanno risposte, nonostante ci fossero tutte le condizioni per ottenere questo passo in avanti. Era tutto pronto, almeno così sembrava, ma nulla è stato fatto" rimarcano Rando, Guerra e Vaccari.

Da sempre il Siulp è in prima linea nella ‘battaglia’ volta a chiedere l’elevazione della questura. "Il tema è al centro dello scontro politico, con dichiarazioni che spaziano in ogni direzione a seconda di chi rilascia interviste o comunicati stampa – dichiara il segretario provinciale Roberto Butelli –. Ad oggi non vi sono notizie di ’promozioni’ di fascia non solo per Modena, ma anche per altre Questure, posto che il numero è da mantenere ridotto per ragioni di costi. Ma cosa ci dicono i numeri a proposito di incrementi e di pensionamenti? I numeri da febbraio 2022 ( quando con il Ministro Lamorgese arrivò la notizia che Modena sarebbe stata promossa) ci dicono che l’incremento è costante e superiore a quello di tantissime altre province: ad oggi, con le assegnazioni di agenti e ispettori di dicembre 2024, il saldo positivo è di + 97 agenti ai quali vanno aggiunti 4 ispettori, per un totale di 101 unità in incremento. Bologna nello stesso periodo ha avuto un incremento di 156 unità, Forlì Cesana di 51 unità, Parma di sole 38 e nello stesso periodo di riferimento i pensionamenti sono stati 54 in tutta la provincia, comprensivi sia delle pensioni d’anzianità che di vecchiaia. Il saldo quindi è +47. Poco? Forse sì, ma è bene ricordare che a fronte di circa 8.000 pensionamenti all’anno in tutta Italia, le scuole di Polizia riescono a sfornare solo quattromila agenti all’anno. Molto? Possiamo dire di sì, ricordando ancora una volta che tante province hanno ricevuto un incremento molto inferiore a quello modenese. Allora – conclude Butelli – visto che l’incremento c’è ma che è precario per via di una non sancita norma di legge, forse sarebbe opportuno che tutta la politica, da destra a sinistra, si impegnasse per portare a casa quel provvedimento che, nei numeri, non riuscirebbe a far aumentare più di tanto l’organico visti i pensionamenti e la ridotta capacità delle scuole, ma lo stabilizzerebbe nel tempo e ci darebbe un po’ di serenità in più".

Valentina Reggiani