Questura, niente fascia A "Bocciato l’emendamento per innalzare il livello"

di Valentina Reggiani

"Il Governo non può girare le spalle alla nostra città in questo modo". Così aveva detto il sindaco Muzzarelli quando si faceva strada l’ipotesi della negazione, da parte del Governo, della promozione della questura in Fascia A con il passaggio di fascia e aumenti degli organici e delle dotazioni di personale, solo per le questure di Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza. Ora, purtroppo, l’ipotesi è divenuta realtà. Infatti il governo ha bocciato l’emendamento, a firma dei parlamentari modenesi del Pd Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, per innalzare il livello della Questura.

"Si tratta di un vero e proprio schiaffo alla città – tuonano Vaccari e Guerra – e la prova lampante della mancanza di coerenza di questo Governo e del Ministro Piantedosi, che non rispetta gli impegni assunti da Lamorgese che l’ha preceduto agli Interni". I parlamentari fanno presente come Modena sia un centro importante sia dal punto di vista economico che produttivo e come necessiti da tempo di più uomini e risorse, cosa che l’innalzamento del livello della questura avrebbe garantito. "Per me, come Polizia di Stato è un grande svantaggio – sottolinea il Segretario Nazionale Gianni Pollastri Fsp - Modena ha tassi di criminalità importanti, un’estensione territoriale che comprende tanti centri come Sassuolo, Carpi, Mirandola e come questura – visti anche gli indici di criminalità rispetto alla popolazione – non deve essere ritenuta inferiore rispetto ad altre realtà. Le diminuzioni d’organico che subisce la polizia e le difficoltà a rimpiazzare le uscite possono essere una delle ragioni che hanno portato a questa scelta".

"Non c’era copertura finanziaria: chi ha creduto in questa opportunità non ha avuto un riscontro – afferma Ottorino Orfello, segretario provinciale Sap - perchè promettere una cosa senza avere un’idea organica a livello nazionale di come le altre città, che non godono di condizioni migliori, avrebbero reagito con Modena in fascia A non ha senso. L’emergenza Romagna sottrarrà sicuramente delle risorse, è comprensibile e occorre essere concreti. Le richieste concrete non sono portare Modena in Fascia A ma avere più uomini: se il Governo ne invierà non abbiamo bisogno della fascia A. L’ipotesi di spostarci poi nella vecchia caserma è irricevibile: la questura è moderna, serve bene la città e va bene così".

Ad esprimere delusione per la bocciatura dell’emendamento anche il Silp Cgil di Modena. "Ancora un segnale negativo su questo tema da parte del Governo in aperta contraddizione rispetto alla strada intrapresa dal precedente Esecutivo. Resta pertanto aperta l’emergenza organici di Polizia per questo territorio che meriterebbe una reale attenzione per le criticità che vive. Modena è un centro importante sia dal punto di vista economico che produttivo, e necessita da tempo di più uomini e risorse, cosa che l’innalzamento del livello della Questura avrebbe garantito. Ricevuto a Roma da Piantedosi, Muzzarelli aveva a suo tempo in realtà ottenuto rassicurazioni sul passaggio di fascia. ‘Sono stata dal Ministro Piantedosi, che mi ha ricevuto e dalla vice capo di gabinetto – afferma l’onorevole grillina Stefania Ascari - che mi ha assicurato che in pochi mesi ci sarà l’elevazione di fascia della questura dalla B alla A. E’ questione di poco alla luce anche di tutti i solleciti che ho fatto e del pressante interesse che il movimento ha avuto".