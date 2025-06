Questura, rabbia Siulp: "Agenti, fuga in massa dall’Ufficio immigrazione"

Continua a far discutere l’arrivo dei rinforzi sul fronte forze dell’ordine in città. Dopo i battibecchi politici, ora interviene il Siulp entrando nel merito di una questione già sollevata a marzo scorso: "Dei 21 agenti arrivati in incremento nella provincia a dicembre 2024, ben 16 – ribadisce il segretario provinciale del Siulp Roberto Butelli (nella foto) – sono stati destinati all’Ufficio Immigrazione per espressa decisione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in sostanza dal Capo della Polizia. La nostra dichiarazione non è stata frutto di ipotesi o congetture, ma è stata basata sulla risposta ufficiale del Questore Dosi ad una formale richiesta del Siulp, visto il malcontento ed il disappunto di tanti operatori di polizia in seguito a tale scelta. Abbiamo, quindi, formalmente invitato a Modena il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani, per incontrare i cittadini e spiegare perché mai le varie attività dell’Ufficio Immigrazione sono più importanti del cercare di prevenire i reati o per scoprirne gli autori e assicurarli alla giustizia.

Ovviamente, il Prefetto Pisani non è venuto a Modena ma l’effetto delle scelte imposte da Roma sulla Questura di Modena non hanno tardato a farsi sentire: molti degli operatori che sono stati assegnati all’Ufficio Immigrazione – prosegue Butelli – stanno chiedendo il trasferimento interno o verso altre province, soprattutto perché non gradiscono quel tipo di impiego.

A parte sei operatori che sono riusciti fortunosamente ad ottenere l’aggregazione ad altri uffici, altri sei operatori hanno formalmente chiesto di essere assegnati ad altri incarichi, in particolare alla Squadra Volante ma anche alla Squadra Mobile.

Infine, ulteriori sei operatori hanno chiesto di cambiare provincia e potrebbero essere accontentati già ai prossimi trasferimenti del mese di settembre.

Complessivamente, su un organico di 39 operatori, ben 18 di essi desiderano fortemente di cambiare mansione, indice del fatto che l’impiego presso l’Ufficio Immigrazione è sgradito, soprattutto se imposto piuttosto che condiviso. Il frutto di scelte poco comprensibili, peraltro prese a Roma anziché a Modena, puntando non su incarichi operativi che incentivano il personale, ma su impieghi burocratici che non motivano minimamente il personale, risulta essere un desiderio di fuga di massa da quell’ufficio e da questa città".

Proprio il personale di polizia, in questo caso operativo sulle strade, ha tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato un cittadino bulgaro di 38 anni, già noto alle Forze dell’ordine. Nella notte, la Squadra Volante nel transitare in strada Panni ha notato una persona accovacciata intenta ad armeggiare tra un camion e un’auto, parcheggiati. Accanto, tre taniche, due delle quali piene contenenti gasolio per un totale di 20 litri ciascuna. Il gasolio è stato restituito al proprietario del camion.