"Qui aspettano il nostro ko per poi ‘ammazzarci’"

È un Luciano De Cecco concentratissimo ("non credo che il nostro problema possa essere giocare bene a pallavolo"), con una piccola vena polemica ("ho capito che qui aspettano solo una tua sconfitta per amazzarti") e tutto proteso alla costruzione dell’identità di squadra, quello che prepara il suo match da ex di lusso a Civitanova Marche, in programma domani alle 18. "Possiamo perdere con tutti, non siamo la prima della classe – racconta il regista argentino – l’importante è ripartire da dove abbiamo iniziato, dal nostro percorso di crescita come gruppo e coi singoli".

De Cecco, cosa è successo contro Cisterna?

"Abbiamo fatto tutto meglio di loro tranne qualche passaggio a vuoto. Merito a loro che hanno tenuto botta durante i tre set molto belli che abbiamo giocato noi. Ci siamo un po’ persi, certo, ma credo che il bicchiere sia mezzo pieno".

Che obiettivo vi siete dati?

"Sicuramente dobbiamo fare un upgrade mentale di qui alla fine del campionato. Le prime tre o quattro della classe hanno dimostrato che oggi sono migliori, abbiamo fatto una grande partita con Verona, non con Cisterna, un po’ anche per merito loro. Dobbiamo solo ripartire e ricercare le nostre sicurezze" Quindi è ottimista?

"Se continuiamo a giocare bene a pallavolo, e non credo sia quello il problema, potremo fare altri bei risultati".

È cambiato qualcosa con l’innesto di Davyskiba?

"Con Vlad per me non è cambiato nulla, lui da sei mesi non gioca a pallavolo ed è normale che abbia qualche difficoltà. Fisicamente è guarito e si sta mettendo d’impegno per salire di livello e arrivare al suo top. I coach hanno tanta varietà e spetta a loro decidere chi va in campo nel weekend".

Come approccerete il match di domenica?

"Con Civitanova è una partita come tutte le altre. La sconfitta fa parte dello sport, perderemo tante altre partite così come ne vinceremo tante altre".

I marchigiani sono in grande forma?

"Siamo all’inizio, oggi il livello della Lube non mi preoccupa, i campionati si vincono alla fine, nessuno ha mai vinto a novembre".

Però per la classifica una vittoria sarebbe importante, dopo la sconfitta di domenica scorsa?

"Ho capito che qua aspettano solo il momento in cui perdiamo per ‘ammazzarci’, ma ci sta, fa parte del gioco. Non dobbiamo avere un’ossessione per il match con la Lube".

Alessandro Trebbi