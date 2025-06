"Qui convivono storia e tecnologia"

La settima edizione del Motor Valley Fest, che si è chiusa ieri, è stata un’importante occasione di approfondimento sugli scenari attuali del settore della mobilità e dei nuovi trend del settore, un vero e proprio hub internazionale nella capitale della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna. Il convegno inaugurale del 5 giugno al Teatro Storchi, ha confermato - con oltre 800 presenze in sala ad ascoltare i CEO della Motor Valley e i 3 key noter - di essere l’evento di networking irrinunciabile per gli addetti ai lavori, a confronto con istituzioni, top manager e imprese della Motor Valley e della filiera automotive e dei servizi, per dibattere su temi di assoluta attualità, a partire dalle applicazioni dell’IA e la digitalizzazione fino alle profonde trasformazioni che coinvolgono anche la Formula 1, "con l’introduzione di un nuovo carburante sostenibile già a partire dal prossimo anno, in linea con l’obiettivo dell’UE di azzerare le emissioni entro il 2030", come annunciato nel corso del convegno dal Presidente e AD Formula 1, Stefano Domenicali. "Vivere Motor Valley Fest nel ruolo di Presidente è stato di grande soddisfazione ̶ dichiara Andrea Pontremoli (nella foto), Ceo Dallara e Presidente dell’Associazione Motor Valley Development ̶. Questo evento non è solo una celebrazione dei nostri brand iconici, ma la dimostrazione concreta di quanto la Motor Valley sia un sistema vivo, attrattivo e riconosciuto in tutto il mondo. Qui convivono storia, cultura, bellezza, formazione, socialità e avanguardia tecnologica. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani e Dallara non sono solo nomi, ma simboli di un territorio unico e inimitabile dove attrarre talenti e sviluppare il futuro del nostro settore. Il mio desiderio è quello di fare squadra, passando da un ‘egosistema’ a un vero ecosistema, in cui le persone, le istituzioni e le imprese collaborano per costruire insieme il futuro". Per il Presidente della Regione Michele de Pascale, "il Motor Valley Fest si conferma una piattaforma strategica di innovazione tra i protagonisti della mobilità del futuro".