"Qui il degrado regna sovrano"

In brevissimo tempo, il video della ’guerriglia urbana’ ha fatto il giro dei social.

Le immagini che ritraggono il caos scatenatosi sabato sera in Largo San Giacomo, infatti, sono circolate prima su whatsapp, poi sui diversi gruppi Facebook, dove i cittadini – un commento dopo l’altro – hanno detto la propria su quanto accaduto: "Non riconosco più questa città" scrive un utente.

"La sicurezza, qui, è ormai un’utopia", fa eco un altro.

Anche i giovani di Forza Italia, sull’episodio, esprimono il proprio disappunto e la propria preoccupazione, attraverso le parole del coordinatore provinciale Edoardo Baccarini. "A quanti se lo stessero chiedendo, rispondo che no, non è un set cinematografico ma è come si presenta il centro storico di Modena alla sera. Per tutto questo ed altro dobbiamo dire grazie all’amministrazione Muzzarelli, che tradisce ancora una volta l’inefficienza del suo mandato. Quello che vedete in video è il frutto degli utopici risanamenti sociali di cui ogni giorno sentiamo parlare, dei roboanti e fieri cantieri per cui pedonalizziamo da tempo le nostre strade e di altrettanto scellerate politiche di accoglienza che oggi rivelano tutto il loro fragoroso squallore".

Baccarini, infine, chiude rivolgendosi all’opposizione: "La capitale di un ducato è diventata capoluogo della delinquenza e dello spaccio.

Vergogna e disappunto per quanto accaduto, attendiamo che battiate un colpo".