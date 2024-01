"Qui il trasporto pubblico crolla ma i progetti rimangono fermi"

"Mentre a Modena pochi stipati autobus non riescono ad accogliere nemmeno gli studenti, una pioggia di finanziamenti per il trasporto pubblico si riversano sulle città italiane grandi e medie. Padova, ad esempio, riceverà ben 530 milioni di euro per la realizzazione di due linee tramviarie. Eppure, Padova ha un numero di abitanti analogo a Modena e meno pendolari. Perché Padova sì e Modena no? Semplice: Padova ha chiesto i finanziamenti, Modena no. E Padova ha avuto il finanziamento perché disponeva subito di progetti di fattibilità per altre due linee tramviarie (ne possiede già una) attuabili in tempi brevi, come esigeva il Pnrr". Queste le parole ’firmate’ Modena Volta Pagina, che sul tema aggiunge: "Anche la Giunta di Modena tiene nascosto nel cassetto un progetto analogo ma non ha chiesto un euro per realizzarlo. Si tratta del progetto per due linee di tram veloci che avrebbero congiunto tutti i punti strategici cittadini con tempi competitivi con l’auto privata. Noi di Modena Volta Pagina abbiamo ripetutamente chiesto, con iniziative pubbliche, incontri istituzionali e addirittura con manifesti stradali che il Comune si candidasse al finanziamento ma la Giunta è stata sorda, forse pensando che nella Motor Valley non sia importante il trasporto pubblico. Un errore grossolano".

Non è finita qui. "Tra l’altro anche i pochi fondi del Pnrr aggiudicati a Modena per altre funzioni sono ora messi in dubbio da scellerate scelte del Governo Meloni. Dopo il danno anche la beffa. Questo il disastro che ereditiamo. Nonostante ciò, Bonaccini – riferendosi al candidato sindaco del PD, Massimo Mezzetti - ha affermato che ’chi dovrà succedere a Giancarlo Muzzarelli non avrà un compito facile, perché è stato un grande sindaco. Bisognerà dare continuità al suo lavoro...’ – continua Modena Volta Pagina nella nota –. Comprendiamo che Bonaccini abbia concordato con Muzzarelli il candidato sindaco ma parlare di continuità ci pare davvero deludente. Partiamo male".

Sul tema dei trasporti è intervenuto anche Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia, che ha così commentato la volontà di Seta di ricercare autisti nella comunità filippina. "Partendo dal presupposto che nessuno ha nulla contro la comunità filippina, è evidente che Cirelli non abbia chiaro quale sia il suo ruolo che, più che cercare manodopera alternativa, dovrebbe occuparsi di ascoltare e migliorare la qualità della vita lavorativa degli operatori presenti in azienda – afferma Negrini –. Continuano le giamburrascate cirelliane che a questo punto ci fanno domandare se ci è o ci fa. La trovata filippina è offensiva da proporre in primis per la comunità stessa che dovrebbe attivarsi lavorativamente inserendosi in un contesto come quello di Seta che ha grandi problemi nella gestione del personale che da anni chiede un confronto serio su problematiche mai risolte. Non si può pensare di risolvere i problemi facendo finta che i lavoratori presenti non esistano e cercando manodopera altrove".