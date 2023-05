Qui la capitale del luppolo

MARANO

Marano diventa per due giorni, venerdì 2 e sabato 3 giugno, la capitale del luppolo autoctono con la decima edizione del "Marano wild hopfest". La rassegna ospiterà un vero e proprio showcase con oltre 70 birre a base di luppolo italiano, luppolo autoctono e luppolo grand cru. Decine di birrifici e birrai parteciperanno a questa grande esibizione, con l’obiettivo di dare alla Festa del Luppolo una maggiore sostanza e caratterizzazione. Per il sindaco Giovanni Galli, "la Festa del Luppolo autoctono conferma Marano come realtà importante per lo sviluppo e la diffusione della produzione di luppolo sulla geografia italiana". Per Eugenio Pellicciari, ideatore del festival, "il progetto di ricerca, che ha dato vita alla Festa del Luppolo Autoctono, ha compiuto un lungo percorso, studiando, ricercando e sviluppando esperienza nel settore". Il momento clou sarà la convention "Luppolo italiano 2023: Diretto! Di qualità! Originale!" in programma sabato alle 15 al teatro di Kia.

m.ped.