"Qui prezzi alti? . Bologna è peggio"

"Vivo e lavoro a Bologna – dice Letizia Sarti – ma passo spesso per Modena, dove conto a breve di trasferirmi. Per questo mi sono trovata a confrontare le offerte sul piano immobiliare in entrambe le città. Anche lasciando le Due Torri vorrei acquistare un giorno una proprietà lì e magari destinarla a studenti o turisti, ma i prezzi sono alle stelle e la richiesta è così alta che ormai vengono affittate o proposte sul mercato anche le cantine e i garage. Per dare un’idea, le case che ho visitato a Modena – in centro – costano a parità di metratura e servizi come quelle della provincia e dei paesi limitrofi a Bologna".