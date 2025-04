Quinta spaccata in sei mesi: "Esasperati"

Era l’alba del 7 dicembre dello scorso anno quando, dopo aver sfondato la porta di ingresso con un tombino e rovistato ovunque, ripulirono il locale, sfondando pure le vetrine dei dolci. Per l’ennesima volta martedì notte un balordo solitario – pare, non potendo escludere un complice all’esterno – ha preso di mira la pizzeria ’A tavola con Delia’ di via del Sagittario.

Questa volta il malvivente non ha utilizzato un tombino per introdursi all’interno: le telecamere lo riprendono mentre con un piede di porco forza la porta a vetri laterale. Una volta dentro il malvivente si è portato via soldi contenuti in cassa e diverso materiale elettronico. Ieri mattina sul posto è intervenuta subito la polizia scientifica: gli agenti hanno cercato di isolare eventuali tracce lasciate dal responsabile. Esasperata la titolare, Carmen Oliva che nei mesi ha sborsato parecchio denaro per riparare i danni causati dalle continue intrusioni: "Cinque colpi nel giro di sei mesi: viaggiamo con una media di una volta al mese – sottolinea. Hanno preso l’Ipad, il monitor della cassa, le monetine, un computer. Il danno è importante ma la situazione è a dir poco esasperante: ogni volta devi ricominciare, risistemare, rifare il sistema, riaggiornare tutto e noi siamo davvero stanchi".

Oliva spiega come l’allarme sia scattato regolarmente. "Il problema è che loro sanno che hanno quei pochi minuti in cui possono agire indisturbati e anche l’allarme non funge più da deterrente. Questo è un quartiere tranquillo, non ci sono grandi condomini e ci sono soprattutto persone anziane: non tutti sono pronti ad affacciarsi".

L’ultima volta "avevano sfondato la porta principale con un tombino, causando danni ingentissimi; questa volta hanno forzato l’altra porta con un piede di porco". Il colpo è stato messo a segno alle 4 del mattino. "Dalle telecamere si vede questo soggetto che entra nel locale e agisce da solo. E’ una cosa che capita frequentemente ormai ed è davvero stancante. Sinceramente non sappiamo più che cosa dire". Ora gli agenti della questura sono al lavoro per riuscire a dare un nome al responsabile

v.r.