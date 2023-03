Quintorigo e Ottolini nel segno di Mingus

Dai Quintorigo e Mauro Ottolini arriva il cadeau di viscerali implosioni mingusiane in un summit di archi, batteria e voce con la band romagnola che incrocia il superbo trombonista veneto per un una loquela ai limiti delle possibilità strumentali. Nuova virata di Crossroads, stasera alle 21.30 alla Tenda, in cui gli artisti sfogliano Play Mingus vol 2. Seguito ideale dell’omonimo album del 2008 firmato dai Quintorigo, affidato all’estro di Valentino Bianchi al sax, Gionata Costa al violoncello, Stefano Ricci al contrabbasso e Andrea Costa al violino, cui si aggiungono Alessio Velliscig (voce) e Simone Cavina (batteria). Ospite speciale del secondo tomo che omaggia il genio di Nogales per il centenario della nascita, è dunque Mauro Ottolini, presente nel live: un musicista composer di spicco assoluto che nelle opere dedicate alla musica anni Venti e Trenta, ingloba rock psichedelico, serenate swing e cantautorato underground. Quanto basta per giustificarne l’aureola di ’ambasciatore del Jazz in Italia’ conferitogli dall’Unesco. Black music che rispetta quella primigenia, europeizzata per l’occasione dalla vocazione corale che intesse storie di uomini e donne, di amore e di musica. C’è chi ricorda i Quintorigo con un piede nelle sonorità del Balanescu Quartet e un altro tra le chitarre distorte del rock più duro, in una centrifuga musicale alimentata da un intreccio di violini e violoncelli che non esclude punk, blues, funk e perfino classica. Una riproposizione, quella di stasera, scapigliata e ruggente di Pithecanthropus erectus, Better Git in Your Soul e Fables of Faubus. Un tributo sontuoso in tutto pari ai precedenti progetti monografici dedicati a Jimi Hendrix e Frank Zappa.

Gian Aldo Traversi